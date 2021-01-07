«Локомотив» — СКА: прогноз Владимира Вуйтека на игру КХЛ в Ярославле

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — СКА.



Ставка: «Локомотив» не проиграет за 1.57.



«Локомотив» сейчас в хорошем состоянии, одержал две победы после Нового года. Да и вообще в этом сезоне «Локо» радует, стабильно набирает очки. Команда меньше всех пропустила в КХЛ (на данный момент наравне с «Ак Барсом»), правда, в последних матчах как до Нового года, так и после стала многовато пропускать.



СКА провёл пока только один матч после Нового года, против минского «Динамо»: перебросал соперника и владел преимуществом, но проиграл в овертайме. Команды идут практически вровень в таблице, и нам стоит ждать достаточно закрытый хоккей. Оба клуба в очном противостоянии очень будут хотеть взять очки. Думаю, ярославцы как минимум не проиграют в этом матче в основное время», — сказал Вуйтек.

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