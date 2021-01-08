«Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас»: прогноз Артура Петросьяна на матч Кубка Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 3-го раунда Кубка Англии сезона-2020/2021 «Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас».



Ставка: «Кристал Пэлас» не проиграет за 1.83.



«Здесь не исключена маленькая сенсация. Несколько причин говорят за то, что шансы гостей выше тех, что отдают им букмекеры.



У «волков» через четыре дня после этой игры матч АПЛ c «Эвертоном», который, конечно, куда более важен со всех точек зрения. У «орлов» на два дня больше до игры против «Арсенала». Когда между матчами целых шесть дней, тренеры, как правило, не слишком ротируют состав. Особенно в этой ситуации, когда между двумя турами чемпионата почти две недели. То есть состав Ходжсона с высокой долей вероятности будет почти основным, тогда как Нуну Санту придётся выпускать, по сути, резерв.



«Пэлас» только что одержал рабочую победу над «Шеффилд Юнайтед», прервав серию из пяти безвыигрышных матчей. Команда, как и в ничейной игре с «Лестером» несколькими днями ранее, хорошо двигалась и была эффективна. Думаю, опытный Ходжсон понимает, что нужно продолжать позволять творить основной группе игроков.



У «волков» всего одна победа в последних семи матчах и качество игры, не выдерживающее критики. Впервые появились разговоры о возможной смене тренера, даже несмотря на то, что он, по сути, ставленник «куратора» клуба — агента Жорже Мендеша.



«Вулверхэмптон» нынче плох во всех частях поля, и в нём не лучшая атмосфера. Тогда как «орлы» чувствуют, что могут играть лучше и у них многое начинает получаться», — сказал Петросьян.

«Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас». Прогноз: Ходжсон разозлит Руя Патрисиу в Кубке Англии За семь последних туров в чемпионате Англии у «волков» только одна победа.