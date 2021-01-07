«Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас». Прогноз: Ходжсон разозлит Руя Патрисиу в Кубке Англии

8 января состоится матч 1/32 финала Кубка Англии «Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «волков» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.01. Успех «орлов» оценён экспертами в 3.82. А ставки на ничью принимаются за 3.44.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Англии «Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас» 8 января 2021

Букмекеры считают, что матч 1/32 Кубка Англии «Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт 2.22, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.73. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.54.

Анализ и прогноз на матч Кубка Англии «Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас» (08.01.2021)

2021 год уже наступил, большинство топовых европейских чемпионатов вернулись в строй после новогодних пауз. В Англии же по традиции играли в праздники, причём график оказался очень плотным. Теперь английская Премьер-лига возьмёт небольшой перерыв, чтобы команды отыграли кубковые матчи.

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В Кубке Англии добрались до 1/32 финала. По новому регламенту переигровки отменены, всё решится в одноматчевом противостоянии. 8 января на стадионе «Молине» за выход в следующую стадию турнира сразятся «Вулверхэмптон» и «Кристал Пэлас». Начало — в 22:45 мск.



«Волки» успешно зарекомендовали себя как нечто большее, чем просто крепкий середняк. В прошлом сезоне добрались до четвертьфинала Лиги Европы, да и на внутренней арене стабильно отбирали очки у топ-клубов. Однако в нынешнем сезоне идёт пока что туговато, с такими результатами рассчитывать на еврокубки будет тяжело.



После 17-го тура чемпионата Англии у подопечных Нуну Эшпириту Санту 22 балла в активе и 13-я строчка в турнирной таблице. Отставание от топ-5 составляет семь пунктов. Столько же баллов, кстати, и у «Кристал Пэлас», он идёт строчкой ниже, так как уступает по дополнительным показателям.

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При этом за семь последних туров «Вулверхэмптон» одержал всего одну победу, получилось дома обыграть лондонский «Челси» (2:1) благодаря контратаке на 95-й минуте. Однако в остальных шести случаях клуб из одноимённого города потерпел четыре поражения и скатал две ничьи, пропустив 12 мячей.



У «Кристал Пэлас» всё тоже далеко не гладко. Не хватает стабильности, что, впрочем, не мешает уверенно находиться в середине турнирной таблицы. Отрыв от зоны вылета составляет 11 пунктов, пока беспокоиться не о чем. Да и форма в последнее время у столичного клуба не такая плохая. Полёт нормальный.



За те же семь предыдущих туров в первенстве лондонцы потерпели только два поражения – дома от лидера «Ливерпуля» (0:7) и в гостях от набравшей ход «Астон Виллы» (0:3). Но в остальных пяти играх набрали девять из 15 возможных очков. Для середняка английской Премьер-лиги результат приличный.

Любопытно, что «орлы» смогли даже отобрать очки у таких крепких соперников, как «Вест Хэм Юнайтед» (1:1), «Тоттенхэм» (1:1) и «Лестер Сити» (1:1). Двое последних, к слову, входят в пятёрку лучших коллективов первенства. А потому у «Вулверхэмптона» могут возникнуть трудности.



Мы бы проверили голы в обе стороны за коэффициент 1.95. Альтернативный вариант – комбинированная ставка «1Х + тотал больше 1.5 мяча» за 1.79. «Волки» здорово играют на своём поле, они уступили только «Манчестер Сити» и «Астон Вилле», но в последнее время оборона сбоит, а «Кристал Пэлас» в среднем за игру даже имеет больше одного гола.

Прогноз и ставки на матч Кубка Англии «Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас» 8 января 2021

«Вулверхэмптон» неплохо играет на своём поле, но в последнее время с результатами туго, а оборона нередко сбоит. «Кристал Пэлас» же в декабре успел отобрать очки в АПЛ сразу у двух представителей топ-5. На наш взгляд, доставить неприятности «волкам» в Кубке Англии лондонцы вполне могут.



Ставка: обе забьют за 1.95.