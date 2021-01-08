ЦСКА – «Нефтехимик»: ставка Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 ЦСКА – «Нефтехимик».



Ставка: победа ЦСКА в основное время за 1.26.



«Вы, конечно, будете смеяться, но у «Нефтехимика» сейчас действующая победная серия из трех матчей. То, чего у ЦСКА, на минуточку, нет. ЦСКА вообще ещё перед Новым годом стал выглядеть как-то непонятно: то «Витязю» проиграет, то «Автомобилисту». И при этом в обоих матчах забрасывал по одной шайбе.



Вот только слабо верится, что даже с такой победной серией и явно на физическом и душевном подъёме, связанном с отсутствием перед глазами турнирной таблицы, «Нефтехимик» сможет сокрушить пусть даже совсем невнятный и плохо забивающий ЦСКА. Да ещё в Москве. Потому что если сокрушит, то в «армейском» клубе придётся крепко задуматься над кадровыми вопросами. А может быть, и вовсе спустить кого-то с лестницы, бросив в спину чемодан. Потому что когда первая команда одной конференции огребает от последней команды другой конференции, это всегда наталкивает начальство на нехорошие мысли.



Поэтому можно достаточно легко предположить весьма нелёгкий матч, который, скорее всего, завершится в одну шайбу, хоть и в основное время. Но победит всё-таки ЦСКА, хотя бы для того, чтобы не напяливать прилюдно на себя шутовской колпак. Потому что после проигранной серии плей-офф, в которой «армейцы» вели 3-0, один такой колпак с бубенцами у них уже имеется. Зачем им второй?» — сказал Лебедев.

ЦСКА — «Нефтехимик». Прогноз: Никитин и Сошников закончат с новогодними подарками в КХЛ У красно-синих впервые в сезоне три поражения в четырёх матчах. Надо исправляться.