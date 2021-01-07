ЦСКА — «Нефтехимик». Прогноз: Никитин и Сошников закончат с новогодними подарками в КХЛ

У красно-синих впервые в сезоне три поражения в четырёх матчах. Надо исправляться.

8 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Нефтехимик». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 1.30, успех «Нефтехимика» идёт за 8.70.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА — «Нефтехимик» 8 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ ЦСКА — «Нефтехимик» 8 января будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.53, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.50. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 6.40. Гол на первой минуте идёт за 12.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ ЦСКА Москва — «Нефтехимик» Нижнекамск (8.01.2021)

Регулярный чемпионат КХЛ подбирается к финишу. Дедлайн остался позади, небольшую новогоднюю паузу отгуляли. Составы очерчены, изменений больше не будет. Амбиции команд полностью понятны, вот-вот на лёд выйдут хоккеисты, вернувшиеся после МЧМ-2021 в Канаде.

«Куньлунь» — «Сибирь». Прогноз: Алексей Ковалёв убьёт шансы «снеговиков» на плей-офф КХЛ Гости потерпели три поражения в четырёх последних матчах, не сумев подобраться к ЦСКА.

На пятницу, 8 января, запланированы сразу пять матчей. Три из них стартуют в 17:00 мск. В Москве ЦСКА сразится с «Нефтехимиком». Имя фаворита очевидно, ведь лидер Западной конференции сойдётся с худшей командой Востока. Да ещё и на своём льду. Правда, в последнее время команды будто поменялись местами.

Нижнекамцы выиграли три раза подряд. Естественно, впервые в сезоне. Грандов среди соперников не было, но и откровенных пассажиров — тоже. Досталось минскому «Динамо» (5:4), «Сибири» (3:0) и «Торпедо» (1:0 Б). Минчане и нижегородцы уверенно входят в зону плей-офф, да и новосибирцы не потеряли шансы на попадание в топ-8. Достойный уровень оппозиции.

Понятно, что ни о какой борьбе за плей-офф не может быть и речи. Слишком многое упустили раньше. Одна серия из девяти поражений в основное время в декабре чего стоит. Но желание не опускать рук и бороться до конца в любой ситуации обнадёживает. Функционально команда готова неплохо, а тут ещё и Евгений Иванников стал много выручать.

«Торпедо» — «Металлург». Прогноз: Плотников и Голдобин обойдут «Салават Юлаев» в таблице В пяти предыдущих очных встречах забивалось не более шести голов.

Говорить о каком-то везении и отскоках сложно. Смотрелись ничем не хуже «зубров» в Минске, по делу задушили «Сибирь», ничего не дали создать скоростному «Торпедо». Проблема одна — попадать в такой ситуации на злой ЦСКА крайне неприятно. Потому что положительный запал рискует превратиться в пыль.

А поводов для недовольства собой у красно-синих достаточно. Шутка ли — три поражения в четырёх предыдущих поединках. Да, два из них состоялись за пределами основного времени от крепких клубов — 3:4 Б со СКА, 1:2 Б с «Автомобилистом». Единственная полноценная неудача состоялась с «Витязем» (1:2), где проснулись только в третьем периоде.

И всё же прежде столь слабых отрезков не случалось, а натужная победа над «Йокеритом» (5:4 ОТ) — слабое утешение. Подопечные Игоря Никитина сохраняют первую позицию в турнирной таблице Западной конференции, вот только СКА подобрался на расстояние в четыре очка, да и до «Локомотива» всего шесть.

«Локомотив» — СКА. Прогноз: Брагину и Скабелке не хватит одного часа в Ярославле Гости потерпели три поражения в четырёх последних матчах, не сумев подобраться к ЦСКА.

Соответственно нужно максимально быстро возвращаться в победную колею, иначе концовка сезона может осложниться на ровном месте. Преимущество своего льда в Кубке Гагарина пришлось бы очень кстати. И вроде бы аргументы в пользу гостей имеются. Даже если не считать текущее состояние команд.

Во-первых, «армейцы» любят увлекаться ротацией против клубов из противоположной конференции, что иногда приводит к потере очков. Во-вторых, с «Нефтехимиком» у них всегда и везде шло туго. В семи предыдущих очных встречах выиграли в основное время лишь дважды — 2:1 и 4:2.

Предыдущий разгром датирован августом 2016 года. В то же время обозлённый ЦСКА по-прежнему способен уработать в КХЛ кого угодно, так что ставить против него сложно. Мы бы выбирали между П1 в первом периоде за 1.87 и П1 всухую за 4.50. Лучший способ ответить на неудачную серию — отыграть на ноль. Ждём от хозяев агрессивного дебюта, при котором они быстро создадут преимущество и доведут дело до победы.

ЦСКА — «Нефтехимик»: прогноз и ставка на матч КХЛ 8 января 2021 года

У ЦСКА три поражения в четырёх матчах, ничего подобного в нынешнем сезоне не случалось. «Нефтехимик», напротив, добыл три победы подряд, да и с красно-синими в последние годы играет классно. Потому лезть в форы не рискнём. А вот П1 в первом периоде смотрится здорово. «Армейцы» после провального отрезка наверняка выдадут агрессивный дебют, чтобы быстро заполучить преимущество и не тратить лишние силы.

Ставка: победа ЦСКА в первом периоде за 1.87.