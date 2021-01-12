«Сибирь» — «Салават Юлаев»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Сибирь» — «Салават Юлаев».



Ставка: ничья за 3.98.



«Салават Юлаев», конечно, ударно сломал победную серию лидера чемпионата КХЛ и, похоже, не затратил на это прямо вот все свои силы. По крайней мере восстановиться до Новосибирска уфимцы смогут, пусть и не полностью, но в той мере, какой им хватит для победы над «Сибирью».



Другое дело, состояние психологическое. После победы, да ещё такой шикарной, над лидером весьма трудно настроить себя на серьёзную борьбу с командой, не попадающей в плей-офф. Да ещё из твоего же дивизиона, которую ты знаешь со всех сторон как облупленную, и уже три раза выиграл у неё в текущем сезоне. То есть в грядущем матче «Салават Юлаев» будет сражаться не столько с «Сибирью», сколько сам с собою, и будет эта битва в основном психологической, а уже на льду будут её отголоски.



А ведь «Сибирь» пока, несмотря на отставание от «Барыса» на семь очков (при трех «лишних матчах), а от «Торпедо» так и на все восемь (при равном количестве матчей), лапки ещё не сложила. И как та лягушка из притчи, что упала в крынку с молоком, продолжает сражаться – и с собой, и с Фортуной, и с природой. А теперь ещё и с «Салаватом». Поэтому грядущий матч вырисовывается ой каким интересным и весьма непредсказуемым.



Но нам деваться из подводной лодки некуда и предсказывать надо. Поэтому суммируя всё вышесказанное, рискну предположить ничью в основное время. По его окончании по идее второе очко без особого труда должен брать «Салават». Но в овертаймах и особенно в сериях послематчевых буллитов логика иногда выходит покурить. Поэтому пусть второе очко наберёт «Сибирь» — оно ей нужнее», — сказал Лебедев.

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