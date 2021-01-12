«Атлетико» — «Севилья»: ставка Максима Калиниченко на матч 1-го тура Примеры

Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч Примеры «Атлетико» — «Севилья».



Ставка: победа «Атлетико» за 2.17.



«Встреча обещает быть интересной. Обе команды давно не проигрывали в лиге, обе борются за попадание в топ-4. Точнее, прямо борется только «Севилья». А «Атлетико» всё ещё является главным претендентом на титул в этом сезоне.



Мадридцы до сих пор лидируют в Ла Лиге. Казалось, «Реал» слишком близко подобрался и скоро скинет «матрасников» с первой строчки. Однако «сливочные» допустили пару ошибок в последних матчах, два раза сыграв вничью. Сейчас «Атлетико», имея ещё три игры в запасе, опережает «Реал» на один балл.



«Севилья» же потихоньку взбирается по таблице. Сейчас она идёт на шестом месте и уступает «Сосьедаду» со строчки выше только по дополнительным показателям. От соперников выше севильцы также не сильно отстают. Так что, победив пару раз, может команда Лопетеги и войти в топ-4 лиги.



После первого за долгое время поражения в чемпионате от «Реала» «Атлетико» четыре раза подряд победил. Провёл он эти встречи с не самыми сильными командами, но всех уверено переиграл. Правда, последний матч команда Симеоне провела с «Корнельей» в рамках Кубка Испании. Там «Атлетико» умудрился проиграть – 0:1. Сейчас, думаю, мадридцы зарядятся на важную встречу.



Примечательно, что «Севилья» в последний раз также проиграла «Реалу». Однако это было намного раньше, чем поражение ему же «Атлетико». После этого севильцы смогли выиграть почти во всех матчах. Только два раза за девять встреч они поделили очки с соперниками. Думаю, нынешняя «Севилья» способна доставить много проблем любому сопернику.



В этом матче нас ждёт упорная борьба. Команды не отличаются высокой результативностью, так что и здесь я не жду большого количества голов. Однако на них, думаю, все же рискованно ставить. Предпочту прогноз на результат. Сильнее по игре сейчас «Атлетико». Терять очки ему нельзя, а поражение в Кубке от соперника классом ниже должно было разозлить мадридцев», — сказал Калиниченко.

«Атлетико» — «Севилья». Прогноз: «Барселона» и «Реал» дождались. Симеоне допустит осечку В семи предыдущих встречах с «Севильей» мадридцы выиграли лишь однажды.