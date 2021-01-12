«Вулверхэмптон» — «Эвертон»: прогноз Егора Титова на встречу АПЛ 12 января

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Эвертон» в 18-м туре английской Премьер-лиги сезона-2020/2021.
Ставка: обе забьют за 2.10.
«Английский чемпионат возобновляется быстро сразу после кубковых встреч. Очень интересная встреча «Вулверхэмптон» — «Эвертон». У обоих клубов большие амбиции, они привлекли сильных тренеров, покупают классных игроков. И те и другие хотят быть в Лиге чемпионов. Пока ближе к этой цели «Эвертон», который только в прошлом туре прервал свою длинную победную серию. Но, честно говоря, по структуре футбола «Вулверхэмптон» мне даже больше нравится. Он лучше обороняется, у него баланс отлажен.
Но в то же время у «Эвертона» многие лидеры выпадали. Тот же Хамес Родригес только вернулся. Зато он поучаствовал в кубковой победе. И в целом группа атаки «Эвертона» выглядит мощнее. Но оборона хромает, ошибается вратарь Пикфорд.
Я бы взял «обе забьют» здесь. Думаю, и хозяева, и гости будут стремиться победить. Ничья мало что даёт. Поэтому голы должны быть», — сказал Титов.
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