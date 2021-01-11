«Вулверхэмптон» — «Эвертон». Прогноз: Анчелотти и Хамес Родригес ворвутся в топ-5 АПЛ

12 января состоится матч 18-го тура чемпионата Англии «Вулверхэмптон» — «Эвертон». Начало игры — в 23:15 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «волков» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.54. Успех «ирисок» оценён экспертами в 3.06. А ставки на ничью принимаются за 3.30.

Букмекерские коэффициенты на матч 18-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» — «Эвертон» 12 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Англии «Вулверхэмптон» — «Эвертон» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.42, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.63. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.41.

Анализ и прогноз матча 18-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» — «Эвертон» (12.01.2021)

Футбол в Англии не останавливается ни на мгновение. Только-только отыграли в Кубке лиги и Кубке страны, а уже пора приниматься за АПЛ. Такими темпами добрались до 18-го тура, программа которого откроется 12 января двумя поединками. В одном из них «Вулверхэмптон» примет «Эвертон», начало – в 23:15 мск.

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В Кубке Англии «волки» дома играли с другим представителем АПЛ «Кристал Пэлас» и добились успеха, заслуженно победив в основное время со счётом 1:0. Разумеется, наставники команд перетасовали составы ввиду плотного графика, но некоторые футболисты основы вышли с первых минут. Единственный гол забил нападающий Адама Траоре на 35-й минуте.



Однако в чемпионате Англии у подопечных Нуну Эшпириту Санту неудачная серия порядком затянулась. Они одержали всего лишь одну победу за семь последних туров. Тогда благодаря голу в компенсированное время был обыгран лондонский «Челси» (2:1), но в остальных шести случаях клуб из Вулверхэмптона набрал лишь два из 18 возможных очков.



Сейчас в турнирной таблице английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» располагается на неутешительной 13-й строчке, имея 22 балла в активе. До топ-5 не хватает семь пунктов, но конкуренция велика. Да и у некоторых участников есть по одной-две игры в запасе. Пора собраться, иначе о борьбе за зону еврокубков придётся забыть.

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«Эвертону» с соперником в 1/32 финала Кубка страны повезло чуть больше, достался аутсайдер Чемпионшипа «Ротерхэм» (2:1). Карло Анчелотти тоже дал лидерам отдохнуть. Победить всё равно получилось, хотя пришлось играть дополнительные таймы. Зато Хамес Родригес набрал форму: был полезен и даже отдал голевую передачу.



Вообще, «ириски» в последнее время выглядят очень достойно. Справились с кризисным отрезком в середине первого круга АПЛ, теперь имеют всего одно поражение при четырёх победах в шести последних турах. В турнирной таблице ливерпульцы отстают от замыкающего топ-3 «Лестера» всего на три пункта и имеют игру в запасе.



«Вулверхэмптон» довольно неплохо играет у себя дома. За восемь игр потерпел всего лишь два поражения — от «Манчестер Сити» (1:3) и «Астон Виллы» (0:1). А пропустил только восемь мячей. Однако из-за серьёзных кадровых потерь в линии атаки с голами в текущем сезоне ещё тяжелее. Нехватка Хименеса сказывается.

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«Эвертон» же входит в четвёрку лучших по набранным очкам на выезде. В восьми гостевых поединках пропустил лишь восемь раз и одержал пять побед при одной ничьей. На таком фоне можно подумать над комбинированной ставкой «Х2 + тотал меньше 3.5 мяча». Букмекеры дают за неё вполне крепкий коэффициент 1.90.



Статистика личных встреч на нашей стороне. Дело в том, что больше трёх мячей на двоих за 10 предыдущих противостояний «волки» и «ириски» забивали только два раза. При этом ливерпульцы уступали лишь дважды за 11 последних лет.

Прогноз и ставки на матч 18-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» — «Эвертон» 12 января 2021 года

«Вулверхэмптон», несмотря на успех в Кубке Англии, в целом в последнее время выглядит серо. Почти нет побед и мало забитых мячей, без травмированного Хименеса с атакой стало совсем туго. «Эвертон» же после кризисного отрезка набрал хорошую форму. На наш взгляд, без очков ливерпульцы не останутся и на этот раз.



Ставка: «Эвертон» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.90.