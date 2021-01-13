«Реал Сосьедад» — «Барселона»: какой канал покажет в прямом эфире, когда начало матча

13 января состоится матч полуфинала Суперкубка Испании «Реал Сосьедад» — «Барселона». Начало встречи — в 23:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».



Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом номинальных гостей: сделать ставку на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.70. Успех «Реала Сосьедад» оценён букмекерами коэффициентом 4.85.



Букмекеры уверены, что матч 1/2 финала Суперкубка Испании «Реал Сосьедад» — «Барселона» 13 января получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.53, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.60. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.50. Если обе команды забьют, сыграет ставка 1.56.



Проход «Реала Сосьедад» идёт за 3.15, проход «Барселоны» — за 1.43.

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