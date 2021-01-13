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«Фиорентина» — «Интер»: прогноз Егора Титова на матч Кубка Италии

«Фиорентина» — «Интер»: прогноз Егора Титова на матч Кубка Италии
Ставки / Прогнозы 0
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Фиорентина» — «Интер» в 1/8 финала Кубка Италии сезона-2020/2021.

Ставка: «Интер» не проиграет и меньше 4 мячей в матче за 1.92.

«Интересная встреча в Кубке Италии. «Фиорентина», может быть, не очень хороша в этом сезоне, но во Флоренции она всем даёт бой. Играть там достаточно сложно. Да и на выезде недавно «Фиорентина» крупно победила «Ювентус». Тогда это всех очень удивило. Опытный тренер у флорентийцев — Чезаре Пранделли. Он вернулся в клуб, с которым начал своё восхождение. Он ведь и сборную тренировал. Наверное, состав у «Фиорентины» сейчас не лучший за последние годы. Тем не менее есть сильные исполнители — Кальехон, Бонавентура. Влахович хорошо выглядит.

Но «Интер», конечно, помощнее. Состав у него звёздный. Лукаку потрясающее впечатление производит. Снова поражался его игре с той же «Ромой». Как он оттирает корпусом здоровых парней. Смоллинг вроде бы тоже высокий, мощный, но на фоне Лукаку он теряется. А ещё и бежит Ромелу здорово. Хотел здесь взять его гол, но уж очень низкий коэффициент на такую ставку.

«Интер» не избалован трофеями в последние годы. Поэтому, думаю, Кубок Италии для него важен. Не будет особенной ротации, выйдет почти что основа. Но сделаю аккуратную ставку «Интер» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча». «Фиорентина» забивает мало и пропускает мало. Вряд ли игра выйдет результативной», — сказал Титов.

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