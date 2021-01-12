«Фиорентина» — «Интер». Прогноз: без Рибери шансов нет. Конте не вылетит из Кубка Италии

13 января состоится матч 1/8 финала Кубка Италии «Фиорентина» — «Интер». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу миланцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.74. Успех клуба из Флоренции оценён экспертами в 4.70. А ставки на ничью принимаются за 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Италии «Фиорентина» — «Интер» 13 января 2021 года

Букмекеры уверены, что матч 1/8 финала Кубка Италии «Фиорентина» — «Интер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча — тоже за 2.31. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.43. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12.

Анализ и прогноз матча 1/8 финала Кубка Италии «Фиорентина» — «Интер» (13.01.2021)

Новогодние праздники благополучно миновали. В некоторых топовых европейских чемпионатах дело близится ко второму кругу, вовсю играются кубковые матчи и суперкубки. Так, в Кубке Италии добрались до 1/8 финала. 13 января среди прочих путёвку в четвертьфинал разыграют «Фиорентина» и миланский «Интер».

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«Фиалки» начали свой путь в турнире с третьего раунда. Там они обыграли скромную «Падову» из Серии С (2:1), а далее выбили крепкого середняка элитного дивизиона «Удинезе» (1:0 ДВ). Впрочем, решалось всё на тоненького. Пришлось даже играть дополнительные таймы.



Впрочем, в последнее время фиолетовые выглядят не так плохо. За шесть предыдущих туров чемпионата Италии потерпели всего лишь одно поражение, да и то от крепкого «Лацио» (1:2). В остальных пяти случаях добыли девять из 15 возможных очков, хотя среди соперников был даже «Ювентус» (3:0).



Работа главного тренера команды Чезаре Пранделли, который принял пост главного тренера в конце ноября, наконец даёт свои плоды. После 17-го тура «Фиорентина» находится на 12-м месте в турнирной таблице Серии А, набрав 18 баллов. Отставание от замыкающего топ-10 «Беневенто» составляет три пункта, но выше подняться будет трудно.

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«Интер» Антонио Конте лишил себя еврокубковой весны, заняв последнее место в групповом этапе Лиги чемпионов. Теперь нужно сконцентрироваться на Кубке Италии и битве за скудетто, чтобы не остаться без трофеев вовсе. Благо что шансы пока сохраняются довольно приличные.



Безупречная серия из восьми побед в чемпионате Италии была прервана «Сампдорией» в предпоследнем туре. Тогда миланцы играли в гостях и были лучше во всех аспектах: нанесли больше ударов и чаще контролировали мяч. Но где-то подвела реализация, а где-то хозяев выручал вратарь. Как оказалось, это было только начало.



В прошлом туре «Интер» гостил у «Ромы» и сыграл вничью (2:2). Великолепно начал второй тайм, удержать преимущество не сумел. Однако миланский клуб по-прежнему находится на второй строчке в турнирной таблице Серии А. Отставание от лидирующего «Милана» сейчас три пункта, а потому вся борьба ещё впереди.

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Разумеется, в предстоящем кубковом поединке с «Фиорентиной» чёрно-синие выглядят фаворитом, даже несмотря на приличную серию фиолетовых во внутреннем первенстве. Всё-таки миланцы классом повыше, да и глубина скамейки позволяет проводить необходимую ротацию и давать лидерам отдых.



Однако ждать большого числа голов мы бы не стали. На выезде подопечные Антонио Конте играют неплохо, но меньше «фиалок» дома в нынешнем сезоне Серии А пока что никто не пропускал. В девяти матчах на своём поле они вытащили из сетки всего восемь мячей.



На наш взгляд, стоит подумать над комбинированной ставкой «Х2 + тотал меньше 3.5 мяча» за коэффициент 1.90. Трудности у гостей вполне могут возникнуть, но на многое рассчитывать «Фиорентине» без Франка Рибери и защитника Хермана Пессельи будет трудно.

Прогноз и ставки на матч Кубка Италии «Фиорентина» — «Интер» 13 января 2021 года

«Интер» – фаворит, но трудности возникнуть определённо могут. «Фиорентина» отменно играет в обороне на своём поле, хотя без опытнейшего Франка Рибери будет трудно на что-то претендовать. На наш взгляд, в основное время гости точно не проиграют. Работа Чезаре Пранделли даёт плоды, но разница в исполнительском мастерстве существенная.



Ставка: «Интер» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.90.