Эксперты назвали шансы Овечкина выиграть Кубок Стэнли с «Вашингтоном» в 2021 году

Сегодня ночью стартует очередной регулярный сезон НХЛ. В этом году он будет необычным. Вместо 82 матчей команды проведут только по 56. Кроме того все игры регулярки и два первых раунда плей-офф будут внутри дивизионов. Эксперты назвали главных претендентов на Кубок Стенли.



Главным претендентом на Кубок Стэнли в новом сезоне аналитики букмекерских контор видят «Колорадо Эвеланш», поставить на «лавин» можно с коэффициентом 7.50. За 8.50 можно сделать ставку на финалиста Западной конференции прошлого сезона – «Вегас». А на действующего обладателя Кубка Стэнли – «Тампа-Бэй» — ставки принимают с коэффициентом 9.00. И это несмотря на новость о том, что Никита Кучеров, вероятно, пропустит весь предстоящий сезон из-за травмы спины. В числе главных претендентов и «Бостон», на который можно сделать ставку с коэффициентом 12.00.



Шансы Александра Овечкина и Евгения Малкина на Кубок Стэнли равны – коэффициент на победу «Вашингтона» и «Питтсбурга» 15.00. При этом обе команды играют в одном дивизионе, а значит, даже до полуфинала сможет добраться в лучшем случае только один. За 15.00 можно поставить и на ещё одного представителя Восточного дивизиона – «Филадельфию», а также на «Торонто».

Новый (странный) сезон НХЛ вот-вот стартует! В фаворитах – клуб Ничушкина. А что Овечкин? Непредсказуемость нового сезона зашкаливает. Один канадский дивизион чего стоит.