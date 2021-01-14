«Баффало» — «Вашингтон»: прогноз Павла Лысенкова на игру НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором сыграют «Баффало» — «Вашингтон».
Ставка: победа «Баффало» в матче за 2.11.
«Это первый матч данных команд. Мы не видели «Баффало» с марта, когда команда даже не попала в плей-офф. Мы не слышали о «Вашингтоне» с августа, когда команда бесславно вылетела в первом раунде Кубка Стэнли, проиграв «Айлендерс» (1-4).
Состав «Баффало» стал выглядеть ещё интереснее. Там уже были такие любопытные в атаке ребята, как Джек Айкел и защитник Расмус Далин, Виктор Олафссон и ещё один защитник Расмус Ристолайнен. А теперь в клуб перешёл Тэйлор Холл, который пару сезонов назад в составе «Нью-Джерси» выиграл «Харт Трофи» как самый ценный форвард лиги. Поэтому я жду, что «Сэйбрз» в атаке будут выглядеть интересно.
«Вашингтон» — такая же ситуация, там чисто теоретически атака ещё лучше. Овечкин, Кузнецов, Бэкстрём, Карлсон, Оши, Уилсон, Врана – вот эти все ребята. И замечу, что как первый голкипер в воротах «Кэпиталз» будет играть Илья Самсонов.
Я бы в этом матче взял кэф 2.11 на итоговую победу «Баффало», пусть даже в дополнительное время или на буллитах. Конечно, в идеальном состоянии «Вашингтон» посильнее. Но думаю, что «Сэйбрз» начнут сезон на энтузиазме, да и Холл захочет себя показать в новой команде. А у «Вашингтона» это будет первый матч главного тренера Питера Лавиолетта и его штаба. Эти ребята ещё должны понять, как им управлять новой командой», — сказал Лысенков.
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