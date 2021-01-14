«Баффало» — «Вашингтон». Прогноз: Овечкин начнёт погоню за Гретцки и «Морис Ришар Трофи»

Ови пока не подписал с «Вашингтоном» новый контракт, но открыть счёт голам это вряд ли помешает.

15 января состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Баффало Сэйбрз» — «Вашингтон Кэпиталз». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Вашингтона» в основное время можно с коэффициентом 2.20, успех «Баффало» идёт за 2.80.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Баффало» — «Вашингтон» 15 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Баффало» — «Вашингтон» 15 января будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.71, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.19. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.40. Гол на первой минуте идёт за 10.50.

Прогноз и анализ матча НХЛ «Баффало Сэйбрз» — «Вашингтон Кэпиталз» (15.01.2021)

Молодёжный чемпионат мира в Канаде забылся как страшный сон, а в КХЛ до плей-офф ещё далеко. К счастью, в середине января в строй вернулась НХЛ. Дату возобновления и формат обсуждали долго. Естественно, сезон получится необычным из-за коронавируса и позднего старта.

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Каждая команда проведёт не по 82, а по 56 матчей. Участники разделены на четыре дивизиона, причём играть будут строго внутри них. Так организаторы надеются снизить риски по распространению заболеваемости и избежать массового переноса игр. Даже первые два раунда Кубка Стэнли пройдут внутри дивизионов.

На второй игровой день запланированы сразу 11 игр. В дело вступает «Вашингтон Кэпиталз», первым соперником станет «Баффало Сэйбрз». Минувший сезон сложился для «столичных» неудачно: вылетели в первом же полноценном раунде Кубка Стэнли от рук «Айлендерс» Барри Тротца, забрав всего один поединок.

Тогда подвёл Илья Самсонов, получивший травму после падения с квадроцикла и лишивший тренерского штаба выбора. Брэйден Холтби провёл серию с «Нью-Йорком» слабо, а в межсезонье перебрался в «Ванкувер». Теперь российский вратарь рассматривается полноценным первым номером. Его конкуренты — чех Витек Ванечек с минимальным опытом и 39-летний Крэйг Андерсон, который подстрахует в случае форс-мажора.

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Александр Овечкин пока не продлил контракт с «Вашингтоном», хотя мало кто сомневается, что это лишь вопрос времени. Ови продолжает погоню за рекордом Уэйна Гретцки. Журналисты уже подсчитали, что из-за двух локаутов и коронавируса форвард в сумме недосчитается 155 игр.

Команда наконец-то сменила главного тренера. Питер Лавиолетт здорово работал с «Каролиной», «Филадельфией» и «Нэшвиллом». Уровень ожиданий высок. От ужина с Овечкиным, правда, американец отказался, но причина в высшей степени уважительная — пандемия. Овечкин с Кузнецовым выходили на тренировках в первом звене.

Естественно, в большинстве нагрузка на Ови тоже окажется максимальной. В прошлом сезоне он практически не уходил со льда при численном преимуществе. Надо сказать, у восьмого номера «Вашингтона» будет отличный шанс отличиться в первой же игре нового сезона. Соперник позволяет.

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«Баффало» в последние годы неплохо стартует, а дальше постепенно опускается в турнирной таблице. На этот раз от команды снова ждут прогресса. Приятный сюрприз вполне вероятен, но нас интересует не это. Дело в том, что «клинки» в минувшем регулярном чемпионате заняли предпоследнее место по меньшинству.

Жуткие 74,6%, хуже оказался только едва живой «Детройт» (74,3%). «Вашингтон», справедливости ради, лишнего реализовывал без особого блеска, но свои 19-20% доводил до ума. Проблемы с дисциплиной у «Сэйбрз» имелись, так что шансы у гостей наверняка появятся. Гол Овечкина за 1.90 смотрится отлично.

Альтернатива — тотал больше 6 гола за 1.96. Как мы уже говорили, «Баффало» обычно здорово начинает сезон, а к обороне «Кэпиталз» имеются вопросы. Ждём бодрого хоккея, при котором работы у вратарей окажется достаточно. Что-то в духе 4:3 или 3:3 тут вполне вероятно.

«Баффало» — «Вашингтон»: прогноз и ставка на матч НХЛ 15 января 2021 года

«Баффало» в последние годы здорово начинает регулярные чемпионаты, а затем проседает. В минувшем сезоне у «клинков» было предпоследнее меньшинство в НХЛ, хуже оказался только «Детройт». Александр Овечкин продолжает погоню за рекордом Уэйна Гретцки, а главное — при численном преимуществе почти не уходит со льда. Значит, россиянин получит отличный шанс забить в первой же игре сезона.

Ставка: гол Овечкина за 1.90.