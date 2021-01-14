«Баффало» — «Вашингтон»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч НХЛ 15.01.2021

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч НХЛ «Баффало» — «Вашингтон».

Ставка: гол Александра Овечкина за 1.90.

«Александр Овечкин пока не продлил контракт с «Вашингтоном», хотя мало кто сомневается, что это лишь вопрос времени. Ови продолжает погоню за рекордом Уэйна Гретцки. Журналисты уже подсчитали, что из-за двух локаутов и коронавируса форвард в сумме недосчитается 155 игр.



Команда наконец-то сменила главного тренера. Питер Лавиолетт здорово работал с «Каролиной», «Филадельфией» и «Нэшвиллом». Уровень ожиданий высок. От ужина с Овечкиным, правда, американец отказался, но причина в высшей степени уважительная — пандемия. Овечкин с Кузнецовым выходили на тренировках в первом звене.



Естественно, в большинстве нагрузка на Ови тоже окажется максимальной. В прошлом сезоне он практически не уходил со льда при численном преимуществе. Надо сказать, у восьмого номера «Вашингтона» будет отличный шанс отличиться в первой же игре нового сезона. Соперник позволяет.



«Баффало» в последние годы неплохо стартует, а дальше постепенно опускается в турнирной таблице. На этот раз от команды снова ждут прогресса. Приятный сюрприз вполне вероятен, но нас интересует не это. Дело в том, что «клинки» в минувшем регулярном чемпионате заняли предпоследнее место по меньшинству.



Жуткие 74,6%, хуже оказался только едва живой «Детройт» (74,3%). «Вашингтон», отметим справедливости ради, лишнего реализовывал без особого блеска, но свои 19–20% доводил до ума. Проблемы с дисциплиной у «Сэйбрз» имелись, так что шансы у гостей наверняка появятся. Гол Овечкина за 1.90 смотрится отлично».