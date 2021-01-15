«Динамо» М — «Торпедо»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ в Москве

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» — «Торпедо».



Ставка: победа «Динамо» минимум в 2 шайбы за 2.49.



«Ух, какой интересный матч будет. Я ставлю на бело-голубых. Думаю, они порвут горьковчан, довольно уверенно победят. Нижегородцы гостили у омского «Авангарда», но матч-то проходил в окрестностях Москвы. Так что они на автобус сели, с полчаса покатались и снова на арену. Особо не успели устать, тем более что в Балашихе они со счётом 5:3 победили.



Москвичи играли дома и с минимальным преимуществом одолели «Витязь» — 2:1. Думаю, хозяева льда отнесутся к поединку с максимальной серьёзностью и выиграют шайбы в две, но явно не всухую. Торпедовцы умеют забрасывать и уж одну-то точно закатят.



«Авангард», конечно, по составу немного посильнее динамовцев, но мы же говорим в том числе и о настрое на конкретный поединок, о задачах, стоящих перед командами. А у динамовцев с этим проблем нет. Победа им сейчас нужнее. Ведь в первом раунде плей-офф всегда приятнее и лучше начинать матчи на своей площадке. Так что я ставлю на успех динамовских хоккеистов и их уверенную победу», — сказал Кожевников.

«Динамо» — «Торпедо». Прогноз: Пётр Кочетков остановит Шипачёва и Яшкина в Москве Бело-голубые идут в топ-4 Запада, но имеют большие проблемы с составом из-за травм.