«Динамо» — «Торпедо». Прогноз: Пётр Кочетков остановит Шипачёва и Яшкина в Москве

15 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Москва — «Торпедо». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Динамо» в основное время можно с коэффициентом 1.68, успех «Торпедо» идёт за 4.15.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо» — «Торпедо» 15 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Динамо» — «Торпедо» 15 января будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.58, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.38. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 5.10. Гол на первой минуте идёт за 13.00.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Динамо» Москва — «Торпедо» Нижний Новгород (12.01.2021)

Молодёжный чемпионат мира в Канаде забылся как страшный сон, НХЛ наконец-то взяла старт. Регулярный чемпионат КХЛ тем временем подбирается к финишу. Дедлайн остался позади, небольшую новогоднюю паузу отгуляли. Составы очерчены, изменений больше не предвидится.

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На пятницу, 15 января, запланированы пять матчей. Два из них стартуют в 19:30 мск, в частности в Москве, где «Динамо» сразится с «Торпедо». В нынешнем сезоне соперники ещё не пересекались. Предыдущая встреча датирована январём 2020 года.

Одно время нижегородцы стабильно обыгрывали бело-голубых в гостях. Однако в последние годы как отрезало. Четыре предыдущих поединка москвичи забрали, три из них — в основное время. И во всех случаях забрасывали как минимум три шайбы — 5:1, 3:2, 4:1, 4:3 Б. Сейчас подопечные Владимира Крикунова продолжают удивительную домашнюю серию. Ближайший выезд запланирован аж на 5 февраля. Как раз в Нижний Новгород.

«Динамо» открыло 2021 год с поражения в Риге (4:5), зато дальше достойно сопротивлялось «Ак Барсу» (1:2) и добыло две трудовые победы. Досталось минскому «Динамо» (2:0) и «Витязю» (2:1). Оба раза удавалось реализовать лишнего. Три пропущенные шайбы за 180 минут — это, конечно, круто.

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Уверенное четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции — результат приемлемый. Запрыгнуть выше будет трудно, «армейские» клубы и «Локомотив» в порядке. Остальные заметно отстают, реальные шансы имеет только «Йокерит». Вот с финнами и пойдёт борьба за преимущество своего льда в первом раунде Кубка Гагарина.

Нижегородцы потихоньку разошлись. После новогодней паузы выглядели тяжеловато, даже проиграли «Нефтехимику» и «Металлургу». Но потом хлопнули на своём льду «Трактор» (3:2) и великолепно начали выездное турне. В Балашихе одержали волевую победу над «Авангардом» со счётом 5:3.

Дважды уступали, забросили две шайбы в численном меньшинстве. И ещё один раз реализовали лишнего. Дамир Жафяров выбил 50-е очко в сезоне, повторив достижения Павла Брендла и Мэтта Эллисона. Вновь впечатлил Пётр Кочетков — 21-летний вратарь совершил 43 сейва и несколько раз спас команду.

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Подопечные Дэвида Немировски укрепили положение. 54 очка, шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. Идущая девятой «Сибирь» отстаёт уже на 12 пунктов. Больше того, сохраняется шанс забраться повыше. Даже замыкающий топ-3 «Салават Юлаев» находится в четырёх баллах.

Букмекеры вообще не сомневаются в победе бело-голубых, что выглядит странно. Гости сейчас хороши и опасны, а у «Динамо» сразу восемь травмированных хоккеистов. Мы бы выбирали между Ф2 (+1) за 1.93 и ИТМ 3 шайбы «Динамо» за 1.91. В последнее время москвичи берут своё благодаря защите.

Всё же кадровые потери влияют на атакующий потенциал, а первое звено показывает свой максимум далеко не всегда. У «Торпедо» с приходом Кочеткова стало больше уверенности и спокойствия. Нижегородцы вполне могут проиграть, но полную авоську не пропустят.

«Динамо» — «Торпедо»: прогноз и ставка на матч КХЛ 15 января 2021 года

«Торпедо» продолжает удивлять, накануне хлопнуло на выезде «Авангард». «Динамо» тоже идёт на серии из двух побед, но очень уж много травмированных. Набирать очки москвичам в первую очередь удаётся благодаря надёжной обороне. С созиданием получается хуже. Проверим индивидуальный низ хозяев. Пётр Кочетков великолепно вписался в состав нижегородцев и много выручает.

Ставка: ИТМ 3 гола «Динамо» за 1.91.