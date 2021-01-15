«Унион» — «Байер»: прогноз Алексея Андронова на матч Бундеслиги

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Унион» — «Байер» в 16-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021.



Ставка: минимум 3 мяча в матче за 1.86.



«Несмотря на то что у «Байера», конечно, поменьше сил из-за того, что он играл во вторник в Кубке Германии, думаю, ожидания должны быть такими же, как и всегда в случае с Леверкузеном. «Байер» — команда, которая не умеет закрываться. Статус соперника сейчас и не дает необходимости это делать. «Байер» совершенно спокойно может играть вперед в этом матче. Я думаю, что все у него есть для того, чтобы забить «Униону» даже не один раз. В целом, я думаю, и хозяева не будут сидеть у своих ворот.



На мой взгляд, лучшая ставка на этот матч — брать забитые мячи. «Тотал больше 2,5» достаточно неплохо оценен букмекерами. Коэффициент — 1,86. Так не часто бывает в случае с матчами «Байера». Стоит брать», — сказал Андронов.

«Унион» — «Байер». Прогноз: главная сенсация Бундеслиги не испугается Шика и Бендера Больше «Униона» за 15 туров чемпионата Германии забила только мюнхенская «Бавария».