«Унион» — «Байер»: прогноз Алексея Андронова на матч Бундеслиги

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Унион» — «Байер» в 16-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021.
Ставка: минимум 3 мяча в матче за 1.86.
«Несмотря на то что у «Байера», конечно, поменьше сил из-за того, что он играл во вторник в Кубке Германии, думаю, ожидания должны быть такими же, как и всегда в случае с Леверкузеном. «Байер» — команда, которая не умеет закрываться. Статус соперника сейчас и не дает необходимости это делать. «Байер» совершенно спокойно может играть вперед в этом матче. Я думаю, что все у него есть для того, чтобы забить «Униону» даже не один раз. В целом, я думаю, и хозяева не будут сидеть у своих ворот.
На мой взгляд, лучшая ставка на этот матч — брать забитые мячи. «Тотал больше 2,5» достаточно неплохо оценен букмекерами. Коэффициент — 1,86. Так не часто бывает в случае с матчами «Байера». Стоит брать», — сказал Андронов.
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