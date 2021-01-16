«Фулхэм» — «Челси»: трансляция матча, где покажут, смотреть онлайн
16 января состоится матч 19-го тура чемпионата Англии «Фулхэм» — «Челси». Начало матча — в 20:30 мск. В прямом эфире встречу покажет канал «Okko Спорт».
Букмекеры считают фаворитом гостей: поставить на победу «Челси» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.53. Успех «Фулхэма» оценён экспертами в 7.00. А ставки на ничью принимаются за 4.60.
Букмекеры считают, что матч АПЛ «Фулхэм» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.65. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10.
Ставки на «обе забьют» принимаются за 1.87, на пенальти — за 2.70, на удаление — за 5.00.
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