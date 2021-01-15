«Фулхэм» — «Челси». Прогноз: Фрэнк Лэмпард повторит участь Клоппа, Моуринью и Роджерса

16 января состоится матч 19-го тура чемпионата Англии «Фулхэм» — «Челси». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на победу «Челси» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.53. Успех «Фулхэма» оценён экспертами в 7.00. А ставки на ничью принимаются за 4.60.
Коэффициенты букмекеров на матч 19-го тура АПЛ «Фулхэм» — «Челси» 16 января 2021 года
Букмекеры считают, что матч АПЛ «Фулхэм» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.65. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10.
Анализ и прогноз матча 19-го тура чемпионата Англии «Фулхэм» — «Челси» (16.01.2021)
Футбол в Англии не останавливается ни на мгновение. Едва получается находить время на кубковые игры, а ведь нужно ещё проводить перенесённые матчи Премьер-лиги. Из-за коронавируса случилось несколько переносов и изменений в календарях, но первенство продолжается.
Программа 19-го тура чемпионата Англии откроется 16 января сразу пятью поединками. Среди прочих в субботу сойдутся столичные «Фулхэм» и «Челси». Лондонское дерби стартует в 20:30 мск и пройдёт на стадионе «Крэйвен Коттедж».
После победы над «Куинз Парк Рейнджерс» в третьем раунде Кубка Англии (2:0) «дачники» не смогли получить пару лишних дней отдыха. Боссы Премьер-лиги решили поставить перенесённую выездную игру 16-го тура против «Тоттенхэма». Она состоялась 13 января.
Впрочем, всё сложилось крайне удачно. Подопечные Скотта Паркера отобрали очки у команды Жозе Моуринью, сыграв с ней вничью (1:1). Моменты хозяева создавали убойные, но где-то гостям везло, а где-то выручал голкипер Альфонс Ареола. В итоге получилось сравнять счёт на 74-й минуте и зацепить одно очко.
Теперь беспроигрышная серия «Фулхэма» во всех турнирах растянулась до шести игр. С победами туго, зато поражений в последнее время не так много. Причём наблюдается порядок в обороне. За пять предыдущих матчей в АПЛ пропущено только три мяча при непростом календаре: по одному от «Ливерпуля», «Ньюкасла» и «Тоттенхэма».
В турнирной таблице «дачники» по-прежнему идут на 18-й позиции, набрав 12 баллов. Хотя паниковать пока рано, отставание от безопасной 17-й строчки составляет всего два пункта. При этом есть сразу две игры в запасе. В общем, всё в их руках.
«Челси» свой последний матч проводил в Кубке Англии против скромного «Моркама». Состав Фрэнк Лэмпард сильно перетасовал, но даже так получилось полностью доминировать (4:0) над несчастным представителем четвёртого дивизиона. Итоговые цифры весьма красноречивы: 25:3 по ударам, 827:154 по передачам и 85:15 по проценту владения мячом.
Разумеется, теперь большинство лидеров вернётся на свои позиции. Однако в последнее время форма «аристократов» в АПЛ оставляет желать лучшего. Едва ли главного тренера может устраивать одна победа в шести предыдущих турах при четырёх поражениях.
Провальная серия спустила столичный клуб на девятое место в турнирной таблице. Сейчас в активе только 26 баллов. Отставание от зоны Лиги чемпионов достигло шести пунктов, причём у некоторых конкурентов есть матчи в запасе. С осечками надо заканчивать.
Заметно просела у синих и линия обороны. Прежде непробиваемый Эдуард Менди оформил только один «сухарь» в семи последних матчах в чемпионате Англии, а всего за это время команда достала мяч из сетки ворот 11 раз. Многовато для претендента на зону Лиги чемпионов.
На наш взгляд, стоит рискнуть и подумать над П1 с форой (+1) за уверенный коэффициент 2.10. У «Челси» были проблемы с выездами, а «Фулхэм» дома играет достойно. За шесть последних домашних матчей в АПЛ «дачники» проиграли всего два раза, с разницей всего в один мяч.
Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Фулхэм» — «Челси» 16 января 2021 года
«Фулхэм» в последнее время выглядит достойно. Побед не хватает, зато получается отбирать очки даже у грандов при довольно симпатичном футболе. «Челси» же сильно сбавил темп, сейчас много пропускает и постоянно допускает осечки. На наш взгляд, плюсовая фора на хозяев выглядит интересно.
Ставка: победа «Фулхэма» с форой (+1) за 2.10.
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