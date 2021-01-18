«Кальяри» — «Милан»: прогноз Максима Калиниченко на встречу Серии А

Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч Серии А «Кальяри» — «Милан».



Ставка: ТМ 3 за 1.97.



«В 18-м туре итальянского чемпионата «Кальяри» дома примет «Милан». В турнирной таблице эти команды располагаются далеко друг от друга.



Так, команда Пиоли всё ещё лидирует в чемпионате Италии. Повезло ей несколько туров назад. Мог её обойти «Интер», идущий сейчас вторым. «Милан» в том туре уступил «Ювентусу» со счётом 1:3. Однако судьба так распорядилась, что «Интер» тоже проиграл впервые за долгое время.



После этого лидерская позиция «Милана» даже укрепилась, ведь он победил «Торино» (2:0), а «Интер» в это время умудрился снова потерять очки – ничья с «Ромой» (2:2). Теперь подопечные Пиоли лидируют в Серии «А», оторвавшись от второго места на три очка. А «Рому» с третьей строчки они и вовсе обгоняют на шесть баллов.



У «Кальяри» же ситуация намного хуже. Он пытается не попасть в зону вылета из Серии «А». Пока у клуба это выходит. «Кальяри» идёт на 16-м месте с 14 очками. Однако «Дженоа» с позиции ниже он опережает только по дополнительным параметрам.



Два клуба в зоне вылета «Кальяри» при этом обгоняет только на два очка. Так что, проиграв пару раз, он может войти в тройку фаворитов на вылет в Серию «Б».



«Милан», кроме осечки в игре с «Ювентусом», побеждает почти во всех турах. Начались у команды Пиоли проблемы не так давно. Начала она изредка играть вничью. Сейчас вот проиграла недавно. Так что матч с «Кальяри» — дополнительная возможность для миланцев снова одержать победу и попытаться сильнее оторваться от преследователей.



У «Кальяри» пока нет особых предпосылок для удачного матча. Он проигрывает уже четыре тура подряд. Началась эта серия у «Кальяри» с проигрыша «Роме» — 2:3. А затем он уже уступил и более слабым командам: «Наполи» (1:4), «Беневенто» (1:2) и «Фиорентине» — 0:1.Так что в игре с «Миланом», думаю, особых успехов ждать от «Кальяри» не стоит.



Я склоняюсь к тому, что «Милан» выиграет, конечно. Однако сейчас он, думаю, будет сильно уставшим. Сыграл буквально на днях клуб с «Торино» в Кубке Италии и победил. Однако доиграли они до серии пенальти, что должно повлиять на физическую форму миланцев в этом матче.



«Кальяри», кстати, в Кубке тоже играл. Он уступил там «Аталанте» — 1:3. Так что серия проигрышей этого клуба составляет уже пять матчей.



Рискну и предложу поставить на количество голов в этой игре. Их, я считаю, будет совсем немного», — сказал Калиниченко.

«Кальяри» — «Милан». Прогноз: Златан Ибрагимович воодушевит лидера Серии А на подвиги Россонери остались без Чалханоглу и Тео, зато с выездами у них в этом сезоне полный порядок.