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«Арсенал» — «Ньюкасл»: прогноз Ровшана Аскерова на игру чемпионата Англии

«Арсенал» — «Ньюкасл»: прогноз Ровшана Аскерова на игру чемпионата Англии
Ставки / Прогнозы 0

Игрок телевизионного интеллектуального клуба Ровшан Аскеров дал прогноз на матч 19-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Ньюкасл». Начало встречи запланировано на 23:00 мск 18 января.

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1) за 1.72.

«В начале месяца лондонцы уже обыграли клуб из Ньюкасла (2:0). Но то было в Кубке Англии. Теперь же «Арсенал», не знающий поражений пять игр подряд и в четырёх последних не пропускавший гола, похоже, легко одолеет команду, главным достижением которой в январе стала нулевая ничья в игре с чемпионом. А ещё «Ньюкасл» всего один раз поразил ворота соперников в этих пяти играх. Артета должен найти решение проблемы и набрать очередные три очка в чемпионате», — сказал Аскеров.

«Арсенал» — «Ньюкасл». Прогноз: Микель Артета и Обамеянг продолжат восхождение в АПЛ
За шесть последних выездных игр с лондонцами «Ньюкасл» забил только один гол.
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