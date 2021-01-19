ЦСКА — «Спартак»: прогноз Владимира Вуйтека на дерби КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Спартак».
Ставка: победа ЦСКА за 1.58.
«ЦСКА — фаворит этого матча, и он должен одержать победу. «Армейцы» сейчас показывают качественный хоккей, обыграли СКА со счётом 3:1 и в хорошем настроении подходят к московскому дерби. Против «Спартака» ЦСКА должен подтвердить свой класс и обыграть команду Олега Знарока. Правда, в дерби очень сложно предсказать результат, но, по моему мнению, ЦСКА сейчас сильнее.
«Спартак» сейчас не в лучшей форме, он уступил в двух последних домашних матчах сначала «Автомобилисту» 0:1, а затем «Йокериту» 1:3 и по этой причине немного опустился в турнирной таблице. На этот матч «Спартак» будет максимально настроен, он выложится на 120%, так как перед стартом этой игры он является аутсайдером. Если «Спартак» не пропустит быструю шайбу или сам сможет забросить в ворота соперника, то игра получится очень упорной, но я всё-таки уверен, что игроки ЦСКА проявят класс и команда Игоря Никитина одержит победу.
В этом сезоне команды трижды встречались, ЦСКА одержал две победы (правда, только одну в основное время). На этот раз ЦСКА выиграет в основное время, а итоговый счёт будет 4:2 или 3:1», — сказал Вуйтек.
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