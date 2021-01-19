«Трактор» — «Авангард»: ставка Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Трактор» — «Авангард».



Ставка: победа «Авангарда» в основное время за 2.39.



«Две победы подряд, одержанные «Трактором», добавили оптимизма челябинским болельщикам, поскольку легли поверх серии из пяти поражений. Впрочем, синусоида челябинских результатов в этом сезоне уже никого не удивляет. В принципе с ней тоже можно жить, главное, чтобы начало подъёма совпало с началом плей-офф – и можно будет уехать на ней по Кубку Гагарина далеко-далеко.



А вот последние результаты «Авангарда» хоть кого способны загнать в сплошной пессимизм. Честно говоря, мне самому иногда кажется при просмотре матчей с участием «ястребов», что сейчас они играют под серьёзной нагрузкой. В принципе это большой прицел на плей-офф. Текущими результатами в какой-то мере можно и пожертвовать, не совсем, конечно, и, скажем, пропускать «Салават Юлаев» на второе место в конференции было бы неправильным. Но и к плей-офф готовиться нужно, особенно если планируешь в нём далеко пройти.



Как бы то ни было, но мы имеем матч команд, одна из которых пошла на подъём да ещё играет дома. Вторая визуально уходит в пике и играет вдобавок на выезде. Вроде бы всё ясно и понятно, «Трактор» должен выигрывать, «Авангард» должен быть побит, и что тут огород городить? Но я не взялся бы превращать это первое ощущение в ставку. В принципе даже в своей нынешней форме «Авангард» явно сильнее «Трактора», даже находящегося на подъёме. Место проведения матча, конечно, ещё поможет челябинцам, но совсем чуть-чуть. И мы получаем матч почти равных соперников, но «ястребы» всё-таки выглядят мощнее.



Поэтому предполагаю гостевую победу «Авангарда». С минимальным преимуществом в счёте, но при этом в основное время», — сказал Лебедев.

«Трактор» — «Авангард». Прогноз: не пора ли Илье Ковальчуку сделать что-то полезное? Опытный нападающий по итогам восьми матчей за омичей имеет показатель полезности «-8». Жуть.