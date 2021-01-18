«Трактор» — «Авангард». Прогноз: не пора ли Илье Ковальчуку сделать что-то полезное?

19 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» — «Авангард». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Авангарда» в основное время можно с коэффициентом 2.35, успех «Трактора» идёт за 2.60.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Трактор» — «Авангард» 19 января 2021 года
Букмекеры считают, что матч КХЛ «Трактор» — «Авангард» 19 января будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.58, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.30. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.10. Гол на первой минуте идёт за 12.50.
Прогноз и анализ матча КХЛ «Трактор» Челябинск — «Авангард» Омск (19.01.2021)
Молодёжный чемпионат мира в Канаде забылся как страшный сон, НХЛ наконец-то разобралась с форматом взяла старт. Регулярный чемпионат КХЛ тем временем подбирается к финишу. Дедлайн остался позади, февраль всё ближе. Составы очерчены, изменений больше не предвидится.
На вторник, 19 января, запланированы аж 11 матчей. Четыре из них стартуют в 17:00 мск. В Челябинске «Трактор» будет выяснять отношения с «Авангардом». Это вторая и последняя встреча соперников. По крайней мере в регулярном чемпионате. Прошлая состоялась в конце декабря в Балашихе.
Тогда хозяева выиграли со счётом 5:3, хотя спорное судейство оставило неприятное послевкусие. С тех пор много воды утекло. «Мишки», в какой-то момент даже выходившие на первое место в турнирной таблице Восточной конференции, опустились на шестую строчку. 55 очков: до «Автомобилиста» и «Металлурга» четыре пункта, до «Салавата Юлаева» — пять.
На рубеже декабря и января вообще выдали серию из пяти поражений, хотя там плотный график наложился на крепкий уровень соперников. Сейчас дела, похоже, пошли на лад. Получили пару суток на восстановление, вернулись домой. И одержали две победы подряд во второй раз с середины ноября.
Сперва дожали «Витязь» благодаря спецбригадам (2:1). Выстояли в меньшинстве, даже открыли счёт в формате «4 на 5». Затем реализовали лишнего. В концовке всё же пропустили, однако два очка удержали. И накануне разгромили «Локомотив» (4:0). Совершили всего 17 бросков, зато проходных среди них практически не было.
Справедливость исхода признал даже главный тренер ярославцев Андрей Скабелка. И всё же тут нужно учитывать, что «железнодорожники» в предыдущей игре оставили море сил и эмоций. Тогда они на своём льду разгромили ЦСКА. Так что уверенная победа над крепким соперником не означает полного выздоровления «Трактора».
Омичи тоже хандрят. В восьми поединках после появления Ильи Ковальчука потерпели пять поражений. В основное время выиграли всего дважды, да и то натужно. Объяснять падение результатов исключительно действиями 17-го номера никак нельзя, однако показатель полезности «-8» говорит сам за себя.
«Авангард» фактически выпал из борьбы за первое место на Востоке, «Ак Барс» оторвался аж на 12 очков. Больше того — сзади подпирают сразу несколько команд, так что надо срочно добавлять. Благо что с «мишками» в последнее время играют удачно. Лишь в одном из пяти последних случаев остались без очков.
Любопытно, что букмекеры вообще не сомневаются в высокой результативности. Хотя челябинцы отталкиваются от организованности и дисциплины, а «ястребы» в январе часто барахлят на чужой половине. Даже на тотал меньше 5.5 шайбы дают нестыдный коэффициент 1.68, который вполне можно заиграть. Альтернатива — Х2 + тотал меньше 6.5 гола за 2.00.
«Трактор» — «Авангард»: прогноз и ставка на матч КХЛ 19 января 2021 года
Обе команды в последнее время потеряли стабильность и частенько проигрывают. Удивительно, что букмекеры ждут высокой результативности, ведь «Трактор» ставит на дисциплину, а у «Авангарда» в январе регулярно подвисает атака. Возьмём тотал меньше 5.5 шайбы за 1.68. Соперники сейчас не в том положении, чтобы рисковать и раскрываться.
Ставка: тотал меньше 5.5 шайбы за 1.68.
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