«Кальяри» — «Милан»: результат матча 18.01.2021 и сыгравшие коэффициенты букмекеров

В матче 18-го тура итальянской Серии А «Кальяри» принимал «Милан». Встреча прошла на стадионе «Сардиния Арена» в Кальяри и завершилась победой гостей со счётом 2:0.



На 7-й минуте встречи нападающий «Милана» Златан Ибрагимович успешно реализовал пенальти. Во втором тайме, на 52-й минуте, Ибрагимович оформил дубль и упрочил преимущество гостей в счёте. Результативную передачу отдал защитник «Милана» Давиде Калабрия. На 74-й минуте полузащитник гостей Алексис Салемакерс получил вторую жёлтую карточку и покинул поле.

Поставить на победу россонери в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.66: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1660 рублей. Успех клуба из Кальяри оценивался в 6.10. А ставки на ничью принимались за 4.70.



Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 2.42, «обе забьют — нет» — за 2.30, пенальти — за 2.25, а удаление — за 3.70.