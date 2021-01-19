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«Кальяри» — «Милан»: результат матча 18.01.2021 и сыгравшие коэффициенты букмекеров

«Кальяри» — «Милан»: результат матча 18.01.2021 и сыгравшие коэффициенты букмекеров
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В матче 18-го тура итальянской Серии А «Кальяри» принимал «Милан». Встреча прошла на стадионе «Сардиния Арена» в Кальяри и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

На 7-й минуте встречи нападающий «Милана» Златан Ибрагимович успешно реализовал пенальти. Во втором тайме, на 52-й минуте, Ибрагимович оформил дубль и упрочил преимущество гостей в счёте. Результативную передачу отдал защитник «Милана» Давиде Калабрия. На 74-й минуте полузащитник гостей Алексис Салемакерс получил вторую жёлтую карточку и покинул поле.

Поставить на победу россонери в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.66: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1660 рублей. Успех клуба из Кальяри оценивался в 6.10. А ставки на ничью принимались за 4.70.

Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 2.42, «обе забьют — нет» — за 2.30, пенальти — за 2.25, а удаление — за 3.70.

«Кальяри» — «Милан». Прогноз: Златан Ибрагимович воодушевит лидера Серии А на подвиги
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