«Лестер» — «Челси»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Лестер» — «Челси».



Ставка: «Лестер» забьет минимум 2 мяча за 2.51.



«Большой матч. «Лестер» играет против «Челси». «Челси» пережил серию неудач, против «Фулхэма» было тяжело, но Фрэнк Лэмпард получил нужный результат. Всё равно, глядя на то, как натужно играет «Челси», кажется, что команда находится в мини-кризисе, в отличие от «Лестера», который парит невероятно высоко.



Если мы возьмём «Челси», то три поражения в четырёх выездных матчах — это много. Если мы возьмём «Лестер», то тут команда играет результативно. Против топов, к примеру. «Тоттенхэму» забил два, «Манчестеру» забил два, «Саутгемптону» недавно оформил два. Эта регулярность в атаке говорит о том, что и для «Лестера» всё в атаке будет достаточно гладко.



Джейми Варди вышел на замену в матче с «Саутгемптоном», жаловался на бедро. Но я думаю, что с ним всё будет в порядке. Он будет играть в стартовом составе. Результативность «Лестера» — хорошо, нервозность «Челси» — очевидна, поэтому здесь можно сыграть результативный матч. Если «обе забьют» не очень хорошо смотрится, то тотал «Лестера» больше полутора — да. С учётом даже того, что это домашняя игра, где «Лестер» парит. Я думаю, всё здесь может срастись.



Итак, тотал «Лестера» больше полутора в матче с «Челси», — сказал Казанский.

«Лестер» — «Челси». Прогноз: 90 минут страданий Лэмпарда и Роджерса в атаке За последние три года «Лестер» и «Челси» забивали больше двух мячей лишь в одной очной встрече.