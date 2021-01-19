«Лестер» — «Челси»: прогноз Александра Мостового на встречу АПЛ

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч АПЛ «Лестер» — «Челси».



Ставка: победа «Челси» за 2.55.



«Лестер» традиционно резво стартовал в новом сезоне английской Премьер-лиги и после 18 туров расположился на третьей позиции в турнирной таблице. Впрочем, отрыв от первого «Манчестер Юнайтед» составляет всего два балла.



В пяти последних дуэлях «лисы» не проигрывали. 2020 год «горожане» завершали успехом в игре с «Тоттенхэм» (2:0), после чего дважды разделили турнирные баллы с соперниками. В двух последних турах синие переиграли «Ньюкасл» (2:1) и «Саутгемптон» (2:0).



«Челси» стартовал не лучшим образом и за 18 матчей записал в актив восемь викторий и пять раз сыграл вничью, что принесло 29 очков и седьмую позицию в турнирной таблице.



В составе хозяев на поле не сможет выйти Прат. У гостей на дисквалификации Канте, который перестарался с жёлтыми карточками.



На данный момент встречаются команды одного уровня. «Челси» попал под шквал критики, за то, что деньги, вложенные в команду, были потрачены впустую. Больше всех досталось Лэмпарду.



Могут предположить, что столичный клуб способен одолеть «Сити», и рискну поставить на победу «пенсионеров», — сказал Мостовой.

«Лестер» — «Челси». Прогноз: 90 минут страданий Лэмпарда и Роджерса в атаке За последние три года «Лестер» и «Челси» забивали больше двух мячей лишь в одной очной встрече.