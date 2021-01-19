«Лестер» — «Челси»: прогноз Александра Неценко на матч чемпионата Англии

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на матч 18-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Лестер» – «Челси».
Ставка: «Лестер» не проиграет и меньше 4 мячей в матче за 2.00.
«Лестер» в случае победы выйдет на первое место в АПЛ, а «Челси» нужно подниматься в зону Лиги чемпионов, поэтому команды будут достаточно мотивированы.
Брендан Роджерс за всю карьеру наставника АПЛ со своими командами обыгрывал 33 соперника из 34. Единственным, кто не покорился, остается «Челси». Впрочем, в последнее время «Лестер» выглядит очень неуступчиво в противостоянии против лондонцев, проиграв всего лишь один из последних пяти. Кроме того, текущая форма «Лестера» позволяет говорить о том, что эта команда выглядит намного интереснее и, самое главное, продуктивнее в атаке, ведь она в последних восьми матчах в шести случаях забивала минимум два мяча.
А вот у «Челси» большая проблема с реализацией голевых моментов, что накладывает отпечаток на их результативность – в 6 из 7 последних матчей «Челси» не забивал больше одного гола.
Главная новость со знаком плюс для хозяев – отсутствие в списке травмированных Джейми Варди. С ним и без него атака «Лестера» выглядит совершенно по-разному. Преждевременная его замена в противостоянии с «Саутгемптоном» вызывала беспокойство, но, как пишут британские источники, он обязательно в предстоящем матче сыграет.
Кроме того, я бы обратил внимание на тот факт, что «Лестер» из семи матчей, где команда владела мячом менее 50% времени, в шести случаях добывал нужный для себя результат, т.е. победу. «Челси», скорее всего, заберет мяч под свой контроль, а мы знаем, что «Лестер» в контратаках беспощаден, тем более если есть на поле Варди.
Выбираю, что «Лестер» в этом матче не проиграет. Суммировать это условие буду с тоталом меньше 3,5. За последние десять матчей между «Челси» и «Лестером» тотал больше 3,5 пробивался всего лишь однажды. Суммируем – «Лестер» не проиграет и тотал меньше 3,5 – коэффициент 2.20».
- 19 января 2021
-
21:30
-
21:00
-
20:45
-
20:30
-
20:00
-
19:45
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:53
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
08:01
-
07:57
- 18 января 2021
-
20:02
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00