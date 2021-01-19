«Лестер» — «Челси»: прогноз Александра Неценко на матч чемпионата Англии

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на матч 18-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Лестер» – «Челси».



Ставка: «Лестер» не проиграет и меньше 4 мячей в матче за 2.00.



«Лестер» в случае победы выйдет на первое место в АПЛ, а «Челси» нужно подниматься в зону Лиги чемпионов, поэтому команды будут достаточно мотивированы.



Брендан Роджерс за всю карьеру наставника АПЛ со своими командами обыгрывал 33 соперника из 34. Единственным, кто не покорился, остается «Челси». Впрочем, в последнее время «Лестер» выглядит очень неуступчиво в противостоянии против лондонцев, проиграв всего лишь один из последних пяти. Кроме того, текущая форма «Лестера» позволяет говорить о том, что эта команда выглядит намного интереснее и, самое главное, продуктивнее в атаке, ведь она в последних восьми матчах в шести случаях забивала минимум два мяча.



А вот у «Челси» большая проблема с реализацией голевых моментов, что накладывает отпечаток на их результативность – в 6 из 7 последних матчей «Челси» не забивал больше одного гола.



Главная новость со знаком плюс для хозяев – отсутствие в списке травмированных Джейми Варди. С ним и без него атака «Лестера» выглядит совершенно по-разному. Преждевременная его замена в противостоянии с «Саутгемптоном» вызывала беспокойство, но, как пишут британские источники, он обязательно в предстоящем матче сыграет.



Кроме того, я бы обратил внимание на тот факт, что «Лестер» из семи матчей, где команда владела мячом менее 50% времени, в шести случаях добывал нужный для себя результат, т.е. победу. «Челси», скорее всего, заберет мяч под свой контроль, а мы знаем, что «Лестер» в контратаках беспощаден, тем более если есть на поле Варди.



Выбираю, что «Лестер» в этом матче не проиграет. Суммировать это условие буду с тоталом меньше 3,5. За последние десять матчей между «Челси» и «Лестером» тотал больше 3,5 пробивался всего лишь однажды. Суммируем – «Лестер» не проиграет и тотал меньше 3,5 – коэффициент 2.20».

«Лестер» — «Челси». Прогноз: 90 минут страданий Лэмпарда и Роджерса в атаке За последние три года «Лестер» и «Челси» забивали больше двух мячей лишь в одной очной встрече.