«Ман Сити» — «Астон Вилла»: прогноз Дениса Казанского на игру АПЛ

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Астон Вилла».



Ставка: 2-й тайм результативнее 1-го за 1.88.



«Любопытная игра. «Вилла» 19 дней не играла в футбол из-за ковидных мер.



А «Сити» сейчас будет оказывать серьёзное давление на первую строчку (по всем известным причинам). Есть матчи в запасе, к тому же на своём поле «Сити» провёл 8 сухих игр из 10 последних. «Горожане», как всегда, в порядке: восемь побед и две ничьи в последних матчах – это очень круто.



А вот сказать про «Виллу» что-то определённое нельзя, так как команда очень много пропустила. Но очевидно, что это может пойти как в плюс, так и в минус. Думаю, что если в первом тайме это не будет сильно сказываться (команда ещё свежа и понятна), то во втором гости могут просесть.



Считаю, логично ждать в этой встрече тотал второго тайма больше первого. Мне кажется, как раз в концовке игры всё и решится. Там будут голы», — сказал Казанский.

«Ман Сити» — «Астон Вилла». Прогноз: коварный Пеп Гвардиола испортит Грилишу возвращение В пяти последних домашних матчах с «Виллой» «горожане» одержали четыре победы всухую.