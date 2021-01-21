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Конор Макгрегор — Дастин Порье 2: прогноз на бой 24 января 2021, ставки и коэффициенты

Конор Макгрегор — Дастин Порье 2: прогноз на бой 24 января 2021, ставки и коэффициенты
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Поединок между бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором и экс-обладателем временного пояса в лёгком весе Дастином Порье на турнире UFC 257 пройдёт рано утром 24 января по московскому времени. Начало боя – не ранее 6:00 мск.

Прямую трансляцию всех боев турнира можно будет посмотреть в официальном приложении UFC Fight Pass и на UFC TV, а также на телеканале «Рен ТВ».

Конор Макгрегор — Дастин Порье: дата боя, где будет трансляция, во сколько начало UFC 257

По оценке букмекеров, явный фаворит предстоящего боя – Конор Макгрегор. Поставить на победу ирландца можно с коэффициентом 1.45. Это примерно 65% вероятности. Шансы Порье аналитики оценили коэффициентом 2.86 (33%). На ничейный исход предлагают коэффициент 48.00 (2%).

Поставить на полный бой можно с коэффициентом 4.00, а на то, что поединок завершится досрочно, можно сделать ставку с коэффициентом 1.22.

Макгрегор – Порье. Прогноз букмекеров на бой: Конор не даст сопернику шанса на реванш
Порье требует поставить на кон титул. Но Конор не позволит ему взять реванш.
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