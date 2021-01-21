«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором сыграют «Коламбус» — «Тампа-Бэй».
Ставка: меньше 6 шайб в матче за 1.94.
«Матч с большой историей. Плей-офф 2019 года – «Коламбус» в первом раунде всухую выбивает «Тампу» (4-0 в серии), которая доминировала в регулярном чемпионате и повторила парочку великих рекордов НХЛ.
Плей-офф 2019 года – «Тампа» в первом раунде снова встречается с «Коламбусом», причем первый матч доходит до пятого овертайма. Там «Лайтнинг» вырывают победу, но второй матч проигрывают. Зато следующие три берут (4-1), и потом буквально на крыльях долетают до Кубка Стэнли.
«Коламбус» этот чемпионат начал ни шатко, ни валко – спаренные матчи с «Нэшвиллом» (1:3, 2:5), а также с «Детройтом» (3:2, 2:3 ОТ). «Тампа» же в двух матчах без проблем разобралась с «Чикаго» (5:1, 5:2).
Но главный тренер «Блю Джекетс» Джон Торторелла прекрасно понимает, что его команда может на что-то рассчитывать с «Тампой», если будет надежно действовать в обороне.
Взял бы кэф 1,94 на то, что в этом матче увидим тотал меньше 5,5. То есть будет в основное время забито не больше шести голов. Собственно, если «Коламбус» рискнет сыграть с «Тампой» в открытый хоккей, то на матч можно даже не выходить».
- 21 января 2021
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