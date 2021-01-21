«Коламбус» — «Тампа». Прогноз: Василевский и Сергачёв покажут Григоренко, кто тут чемпион

22 января состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Тампы» в основное время можно с коэффициентом 2.06, успех «Коламбуса» идёт за 3.10.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Коламбус» — «Тампа» 22 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Коламбус» — «Тампа» 22 января будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.71, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.19. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.45. Гол на первой минуте идёт за 10.50.

Прогноз и анализ матча НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (22.01.2021)

Молодёжный чемпионат мира в Канаде забылся как страшный сон, а в КХЛ до плей-офф ещё далеко. К счастью, в середине января в строй вернулась НХЛ. Дату возобновления и формат обсуждали долго. Естественно, сезон получится необычным из-за коронавируса и позднего старта.

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Первая неделя подошла к концу, кое-какие выводы потихоньку можно делать. На 22 января запланированы сразу семь игр, пять из них стартуют в 3:00 мск. «Коламбус Блю Джекетс» на «Нейшнвайнд-арене» сразится с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Естественно, зрителей на трибунах не будет.

Старт у хозяев явно не задался, всего одна победа в четырёх встречах. Хотя календарь позволял рассчитывать на большее. Дважды проиграли «Нэшвиллу» — 1:3 и 2:5. Оба раза открывали счёт и долгое время держали равенство, однако непременно давали слабину в заключительном периоде.

С «Детройтом» тоже сложилось не лучшим образом. С горем пополам забрали первую игру (3:2), которая получилась равной. А вот сутки спустя уступили. Ладно хоть за пределами основного времени, что позволило зацепить очко (2:3 ОТ). Снова равная игра, в овертайме пропустили в первой же атаке.

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В сухом остатке три балла в четырёх матчах. Терпимо, хотя могло быть лучше. «Тампа» выходила на лёд всего дважды, зато КПД оказался максимальным. Дважды разгромили «Чикаго» на своём льду — 5:1 и 5:2. Оба раза смотрелись гораздо лучше, но тут нужно учитывать два момента.

Первый — работа у Андрея Василевского имелось достаточно. Если бы российский вратарь оказался не столь хорош, проблем оказалось бы гораздо больше. И второй — речь о «Блэкхоукс», которые, похоже, планируют сливать сезон, поскольку состав не позволяет на что-то рассчитывать. Джонатана Тэйвза вообще внесли в долгосрочный список травмированных.

Состав у «Лайтнинг», разумеется, заметно сильнее даже без перенесшего операцию Никиты Кучерова. И всё же на лёд действующий обладатель Кубка Стэнли не выходил почти неделю. Играть против долгого простоя с колючим «Коламбусом» — удовольствие явно ниже среднего. Да ещё и на чужом льду.

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В то же время на ИТМ 2.5 гола «Блю Джекетс» дают отличный коэффициент 1.97, хотя с созиданием у подопечных Джона Тортореллы по-прежнему большие проблемы. Хозяева имеют шансы зацепиться и преподнести сенсацию, но в первую очередь благодаря надёжной обороне.

В регулярном чемпионате они проиграли «молниям» аж семь раз подряд. Первый раунд Кубка Стэнли-2019 не забылся, хотя с тех пор многое изменилось. На наш взгляд, «мундиры» дадут бой, но до победы не дотянутся. Альтернатива — Х2 + тотал меньше 6.5 шайбы за шикарный коэффициент 2.25.

«Коламбус» — «Тампа»: прогноз и ставка на матч НХЛ 22 января 2021 года

«Тампа» дважды разгромила «Чикаго» с общим счётом 10:3, хотя «ястребы» в нынешнем сезоне явно ни на что не претендуют. Долгий простой вполне способен аукнуться, всё же «Коламбус» — колючий и неприятный коллектив. Однако шанс хозяев зацепиться кроется в обороне. Раскрываться они не станут, а Андрей Василевский начал сезон прекрасно. Ждём вязкого хоккея. Возьмём индивидуальный низ «Блю Джекетс».

Ставка: ИТМ 2.5 гола Коламбуса» за 1.97.