Конор Макгрегор — Дастин Порье: прогноз Жалгаса Жумагулова на бой 24 января
Боец UFC Жалгас Жумагулов дал прогноз на матч-реванш Конора Макгрегора и Дастина Порье, который состоится на турнире UFC 257 в ночь с 23 на 24 января по московскому времени
Ставка: победа Конора Макгрегора за 1.35.
«Думаю, что Макгрегор выиграет. Если Конор в течение первых двух раундов не уронит и если бой затянется на третий, четвёртый и пятый раунды, то, конечно, сложновато будет. Но всё же, я думаю, выиграет Макгрегор», — сказал Жумагулов.
В первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, Макгрегор нокаутировал Порье в первом раунде.
Макгрегор — Порье. Прогноз на бой UFC 257: шумный ирландец выйдет на реванш с Хабибом
19 из 22 своих побед Макгрегор одержал нокаутом. Проверяем коэффициент 6.40.
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