«МЮ» — «Ливерпуль»: эксперты оценили шансы команд в матче 1/16 финала Кубка Англии

24 января состоится матч 1/16 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Начало — в 20:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал Матч ТВ.
Букмекеры отдают минимальное преимущество гостям. Поставить на победу «МЮ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.81. Успех «Ливерпуля» оценён букмекерами коэффициентом 2.65. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.75.
Букмекеры не уверены, что матч Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.29. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.67.
Проход «Ливерпуля» оценён в 1.92, проход «Манчестер Юнайтед» идёт за 1.97.
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