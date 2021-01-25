Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Йокерит» – «Авангард»: прогноз Владимира Плющева на встречу КХЛ 25 января

«Йокерит» – «Авангард»: прогноз Владимира Плющева на встречу КХЛ 25 января
Ставки / Прогнозы 0
Аудио-версия:

Известный тренер Владимир Плющев дал прогноз на матч КХЛ «Йокерит» – «Авангард».

Ставка: ничья за 4.03.

«Финны в этом сезоне больше заняты политикой, нежели хоккеем. Постоянно они высказывают недовольства по тому или иному поводу, честно говоря, их поведение выглядит порой вызывающе. Так, как выступает «Йокерит» в сезоне, вряд ли финны смогут попасть в первую четверку команд Запада и получить преимущество домашней площадки в первом раунде плей-офф. Из последних пяти матчей финны выиграли лишь два. Победа над действующим обладателем Кубка Гагарина – ЦСКА (еще и в Москве!) со счетом 3:1 должна придать финнам уверенности.

Матч с «Авангардом» будет для них своеобразным испытанием. Новый клуб Ильи Ковальчука тоже в последнее время не может похвастаться стабильностью – лишь одна победа в четырех последних турах. В общем, очный поединок будет проверкой готовности за месяц до старта плей-офф.

Две примерно равные команды, учитывая, что два последних очных поединка завершались за пределами основного времени, сейчас поставил бы на ничью по итогам шестидесяти минут», — сказал Плющев.

«Йокерит» — «Авангард». Прогноз: Илья Ковальчук и Якупов накажут букмекеров за глупость
В семи из восьми предыдущих очных встреч забивалось не больше четырёх голов.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021