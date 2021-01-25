«Йокерит» – «Авангард»: прогноз Владимира Плющева на встречу КХЛ 25 января

Известный тренер Владимир Плющев дал прогноз на матч КХЛ «Йокерит» – «Авангард».
Ставка: ничья за 4.03.
«Финны в этом сезоне больше заняты политикой, нежели хоккеем. Постоянно они высказывают недовольства по тому или иному поводу, честно говоря, их поведение выглядит порой вызывающе. Так, как выступает «Йокерит» в сезоне, вряд ли финны смогут попасть в первую четверку команд Запада и получить преимущество домашней площадки в первом раунде плей-офф. Из последних пяти матчей финны выиграли лишь два. Победа над действующим обладателем Кубка Гагарина – ЦСКА (еще и в Москве!) со счетом 3:1 должна придать финнам уверенности.
Матч с «Авангардом» будет для них своеобразным испытанием. Новый клуб Ильи Ковальчука тоже в последнее время не может похвастаться стабильностью – лишь одна победа в четырех последних турах. В общем, очный поединок будет проверкой готовности за месяц до старта плей-офф.
Две примерно равные команды, учитывая, что два последних очных поединка завершались за пределами основного времени, сейчас поставил бы на ничью по итогам шестидесяти минут», — сказал Плющев.
- 25 января 2021
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 24 января 2021
-
20:00
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:54
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:45