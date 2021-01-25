«Йокерит» – «Авангард»: прогноз Владимира Плющева на встречу КХЛ 25 января

Известный тренер Владимир Плющев дал прогноз на матч КХЛ «Йокерит» – «Авангард».



Ставка: ничья за 4.03.



«Финны в этом сезоне больше заняты политикой, нежели хоккеем. Постоянно они высказывают недовольства по тому или иному поводу, честно говоря, их поведение выглядит порой вызывающе. Так, как выступает «Йокерит» в сезоне, вряд ли финны смогут попасть в первую четверку команд Запада и получить преимущество домашней площадки в первом раунде плей-офф. Из последних пяти матчей финны выиграли лишь два. Победа над действующим обладателем Кубка Гагарина – ЦСКА (еще и в Москве!) со счетом 3:1 должна придать финнам уверенности.



Матч с «Авангардом» будет для них своеобразным испытанием. Новый клуб Ильи Ковальчука тоже в последнее время не может похвастаться стабильностью – лишь одна победа в четырех последних турах. В общем, очный поединок будет проверкой готовности за месяц до старта плей-офф.



Две примерно равные команды, учитывая, что два последних очных поединка завершались за пределами основного времени, сейчас поставил бы на ничью по итогам шестидесяти минут», — сказал Плющев.

«Йокерит» — «Авангард». Прогноз: Илья Ковальчук и Якупов накажут букмекеров за глупость В семи из восьми предыдущих очных встреч забивалось не больше четырёх голов.