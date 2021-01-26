«Амур» — «Салават Юлаев»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Амур» — «Салават Юлаев».



Ставка: победа «Салавата Юлаева» минимум в 2 шайбы за 2.70.



«Вот и «Салават» наконец-то добрался до восточных границ своего дивизиона, самого большого в КХЛ с точки зрения географии. Потому что даже в нормальные времена его протяжённость составляла почти 7 тысяч километров, а сейчас, когда «Авангард», «не меняя белья» (то есть дивизиона), базируется в Подмосковье, протяжённость дивизиона Чернышева возросла до 8200 километров.



Когда ко второму сезону КХЛ дивизионы стали верстать по географическому принципу, возник определённый перекос. Уральский дивизион оказался очень сильным, а в Дальневосточном был один «Авангард», которому от этого не было ни грустно, ни одиноко, поскольку второе место в Восточной конференции ему было практически гарантировано. Надо было передвигать на Восток кого-то из мастодонтов, и вариантов было не так уж и много. Кстати, с упёртыми башкирами тогда никто не хотел связываться, поэтому рассматривались варианты определения в дивизион Чернышева либо «Ак Барса» вместе с «Нефтехимиком» (с татарами тоже никто не хотел связываться, но они всё-таки договороспособны), либо «Магнитки» вместе с «Трактором». Но тут откуда ни возьмись возник «Салават», который повёл себя совсем как герой Алексея Смирнова в первом фильме трилогии «Операция Ы»: «Разгрузка угля». — «Я!» — «Уборка конюшен». — «Я!». В итоге «Салават» в абсолютно добровольном порядке отправился в Дальневосточный дивизион, и сколько из-за этого за все годы он потратил лишних денег на перелёты – думаю, там сумасшедшие цифры. Но сколько при этом заодно выиграл в результатах…



С «Амуром» уфимцы проведут два матча, но в щадящем графике – через день. Там есть определённые адаптационные сложности со вторым матчем, но, думается, юлаевцы давно научились с ними справляться, особенно когда на Дальнем Востоке было две команды. Поэтому о втором матче мы будем думать отдельно и через день, а пока запланируем гостевую победу «Салавата» в основное время и с преимуществом в счёте не менее чем в две шайбы», — сказал Лебедев.

«Амур» — «Салават Юлаев». Прогноз: уфимцы не смогут снять проклятие на Дальнем Востоке «Салават Юлаев» не выигрывал в Хабаровске в основное время с 2014 года.