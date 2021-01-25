«Амур» — «Салават Юлаев». Прогноз: уфимцы не смогут снять проклятие на Дальнем Востоке

26 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Амур» — «Салават Юлаев». Начало встречи — в 12:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «СЮ» в основное время можно с коэффициентом 1.97, успех «Амура» идёт за 3.30.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Амур» — «Салават Юлаев» 26 января 2021 года
Букмекеры считают, что матч КХЛ «Амур» — «Салават Юлаев» 26 января будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.53, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.48. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.25. Гол на первой минуте идёт за 12.50.
Прогноз и анализ матча КХЛ «Амур» — «Салават Юлаев» (26.01.2021)
Молодёжный чемпионат мира в Канаде забылся как страшный сон, НХЛ наконец-то разобралась с форматом и взяла старт. Регулярный чемпионат КХЛ тем временем подбирается к финишу. Дедлайн остался позади, февраль всё ближе. Составы очерчены, изменений больше не предвидится.
На вторник, 26 января, запланированы четыре матча. Наиболее ранний стартует в 12:00 мск в Хабаровске. «Амур» на «Платинум-арене» сразится с «Салаватом Юлаевым. Соперники находятся в абсолютно разных ситуациях. Гости бьются за второе место Востока, а хозяева фактически доигрывают сезон.
Теоретические шансы пробиться в плей-офф у дальневосточников остаются, однако поверить в реальность подобных раскладов сложно. 40 баллов, 10-е место в турнирной таблице конференции. Отставание от замыкающего восьмёрку «Торпедо» составляет 16 пунктов. При двухочковой системе это пропасть.
А ведь до завершения регулярного чемпионата осталось провести всего 12 встреч. То есть нужно выигрывать всё и надеяться, что конкуренты массово прекратят набирать очки. Куда реалистичнее выглядит вариант с вялой борьбой против «Сибири» за девятое место в конференции, которое ничего не изменит.
Результаты у «тигров» в 2021 году крепкие. С пустыми руками остались лишь в двух матчах из семи, уступив на выезде «Барысу» и ЦСКА со счётом 2:3. Также было домашнее поражение от «Барыса» по буллитам (4:5 Б). Всё остальное — победы. Над всё тем же клубом из Казахстана (5:1) и «Куньлунем» (5:4, 3:1 и 3:2 ОТ).
«Салават Юлаев» сбавил обороты после мощного отрезка, потерпев два поражения в трёх недавних поединках. Уступили на тоненького «Металлургу» (2:3) и «Трактору» (1:2 ОТ). Между этими неудачами затесалась домашняя победа над «Северсталью» со счётом 4:2. На лёд не выходили с 21 января, сил должно быть много.
Уфимцы вовсю бьются за второе место в Восточной конференции. Сейчас идут четвёртыми, отставая от магнитогорского «Металлурга» только по дополнительным показателям. До «Авангарда» не хватает одного балла. Правда, соперники провели на две игры меньше. Но шансы сохраняются.
Букмекеры отдают гостям явное преимущество, что вызывает вопросы. Во-первых, сам «Амур» сейчас встрепенулся, а «СЮ», напротив, стал барахлить в атаке. И самое главное — зелёные не выигрывали в Хабаровске аж с 2016 года. А в основное время — вообще с 2014. То есть «тигры» набирают очки на протяжении семи домашних поединков.
На таком фоне 1Х за 1.83 смотрится классно. Альтернатива — ИТМ 3 гола «Салавата Юлаева» за 1.77. Забивают подопечные Томи Лямся в последнее время не так часто, а тут ещё долгий перелёт и раннее начало матча. Какое-то время на раскачку наверняка потребуется.
«Амур» — «Салават Юлаев»: прогноз и ставка на матч КХЛ 26 января 2021 года
Понятно, что по общему уровню сравнивать соперников сложно. Но «Амур» в 2021 году исправно собирает очки, а «Салават Юлаев» потерпел два поражения в трёх матчах. И самое главное — уфимцы вне зависимости от состава и тренера испытывают проблемы на Дальнем Востоке. В основное время не выигрывали в Хабаровске аж с 2014 года. Возьмём индивидуальный низ гостей.
Ставка: ИТМ 3 гола «Салавата Юлаева» за 1.77.
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