«Амур» — «Салават Юлаев». Прогноз: уфимцы не смогут снять проклятие на Дальнем Востоке

«Салават Юлаев» не выигрывал в Хабаровске в основное время с 2014 года.

26 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Амур» — «Салават Юлаев». Начало встречи — в 12:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «СЮ» в основное время можно с коэффициентом 1.97, успех «Амура» идёт за 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Амур» — «Салават Юлаев» 26 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Амур» — «Салават Юлаев» 26 января будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.53, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.48. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.25. Гол на первой минуте идёт за 12.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Амур» — «Салават Юлаев» (26.01.2021)

Молодёжный чемпионат мира в Канаде забылся как страшный сон, НХЛ наконец-то разобралась с форматом и взяла старт. Регулярный чемпионат КХЛ тем временем подбирается к финишу. Дедлайн остался позади, февраль всё ближе. Составы очерчены, изменений больше не предвидится.

«Динамо» Минск — «Северсталь». Прогноз: Андрей Разин продлит удивительную серию в Беларуси В девяти из 10 предыдущих очных встреч побеждал тот, кто играл на выезде.

На вторник, 26 января, запланированы четыре матча. Наиболее ранний стартует в 12:00 мск в Хабаровске. «Амур» на «Платинум-арене» сразится с «Салаватом Юлаевым. Соперники находятся в абсолютно разных ситуациях. Гости бьются за второе место Востока, а хозяева фактически доигрывают сезон.

Теоретические шансы пробиться в плей-офф у дальневосточников остаются, однако поверить в реальность подобных раскладов сложно. 40 баллов, 10-е место в турнирной таблице конференции. Отставание от замыкающего восьмёрку «Торпедо» составляет 16 пунктов. При двухочковой системе это пропасть.

А ведь до завершения регулярного чемпионата осталось провести всего 12 встреч. То есть нужно выигрывать всё и надеяться, что конкуренты массово прекратят набирать очки. Куда реалистичнее выглядит вариант с вялой борьбой против «Сибири» за девятое место в конференции, которое ничего не изменит.

«Спартак» — «Торпедо». Прогноз: Знарок, Широков и Пивцакин вернутся в зону плей-офф КХЛ «Спартак» потерпел три поражения подряд, забросив всего две шайбы. И опустился на девятое место.

Результаты у «тигров» в 2021 году крепкие. С пустыми руками остались лишь в двух матчах из семи, уступив на выезде «Барысу» и ЦСКА со счётом 2:3. Также было домашнее поражение от «Барыса» по буллитам (4:5 Б). Всё остальное — победы. Над всё тем же клубом из Казахстана (5:1) и «Куньлунем» (5:4, 3:1 и 3:2 ОТ).

«Салават Юлаев» сбавил обороты после мощного отрезка, потерпев два поражения в трёх недавних поединках. Уступили на тоненького «Металлургу» (2:3) и «Трактору» (1:2 ОТ). Между этими неудачами затесалась домашняя победа над «Северсталью» со счётом 4:2. На лёд не выходили с 21 января, сил должно быть много.

Уфимцы вовсю бьются за второе место в Восточной конференции. Сейчас идут четвёртыми, отставая от магнитогорского «Металлурга» только по дополнительным показателям. До «Авангарда» не хватает одного балла. Правда, соперники провели на две игры меньше. Но шансы сохраняются.

«Йокерит» — «Авангард». Прогноз: Илья Ковальчук и Якупов накажут букмекеров за глупость В семи из восьми предыдущих очных встреч забивалось не больше четырёх голов.

Букмекеры отдают гостям явное преимущество, что вызывает вопросы. Во-первых, сам «Амур» сейчас встрепенулся, а «СЮ», напротив, стал барахлить в атаке. И самое главное — зелёные не выигрывали в Хабаровске аж с 2016 года. А в основное время — вообще с 2014. То есть «тигры» набирают очки на протяжении семи домашних поединков.

На таком фоне 1Х за 1.83 смотрится классно. Альтернатива — ИТМ 3 гола «Салавата Юлаева» за 1.77. Забивают подопечные Томи Лямся в последнее время не так часто, а тут ещё долгий перелёт и раннее начало матча. Какое-то время на раскачку наверняка потребуется.

«Амур» — «Салават Юлаев»: прогноз и ставка на матч КХЛ 26 января 2021 года

Понятно, что по общему уровню сравнивать соперников сложно. Но «Амур» в 2021 году исправно собирает очки, а «Салават Юлаев» потерпел два поражения в трёх матчах. И самое главное — уфимцы вне зависимости от состава и тренера испытывают проблемы на Дальнем Востоке. В основное время не выигрывали в Хабаровске аж с 2014 года. Возьмём индивидуальный низ гостей.

Ставка: ИТМ 3 гола «Салавата Юлаева» за 1.77.