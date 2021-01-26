«Ньюкасл» – «Лидс»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 20-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Ньюкасл» – «Лидс».



Ставка: победа «Лидса» за 1.98.



«Про «Ньюкасл» можно сказать всё то же, что и перед игрой с «Астон Виллой». «Сороки» не выигрывают уже 10 матчей, не забивают четыре и не производят впечатление команды, которая знает, как эту ситуацию исправить. Кадровая ситуация, тем не менее, постепенно становится лучше — даже Сент-Максимин, который, как говорят, наиболее тяжело в команде страдал от ковида, уже появился на скамейке запасных и получил свои 20 минут.



«Лидс», если посмотреть статистику, тоже не блещет в последнее время – три подряд поражения, вылет из Кубка, ноль забитых мячей в этих играх. Но… У Бьелсы такая команда, которой просто нужен удобный соперник, чтобы показать всё, что умеет. Со всеми остальными у неё проблемы.



Думаю, что «Ньюкасл» можно отнести к первой категории. Йоркширцы и быстрее, и мобильнее, и разнообразнее северян. По идее, гости, у которых было аж 10 дней на подготовку, должны здесь с первых минут оказать мощное давление на хозяев. Скорее всего, они возьмут верх и по разнообразным статистическим показателям вроде владения, ударов и угловых, и по счёту. Чуть больше месяца назад «Лидс» разгромил «Ньюкасл» 5:2, соотношение сил за это время явно не изменилось в сторону проигравших», — сказал Петросьян.

«Ньюкасл» — «Лидс». Прогноз: безумный Бьельса добьёт Стива Брюса в чемпионате Англии За восемь последних игр «сороки» забили только один гол и потерпели семь поражений.