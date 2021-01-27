«Севилья» — «Валенсия»: ставка Максима Калиниченко на матч Кубка Испании

Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч Кубка Испании «Севилья» — «Валенсия».



Ставка: победа «Севильи» всухую за 2.75.



«Севилья» и «Валенсия» сыграют в 1/8 финала Кубка Испании. Севильцы в этом матче являются хозяевами поля.



Ещё недавно этот матч можно было бы назвать топовым. Обе команды часто занимали строчки в верхней части таблицы Ла Лиги. Однако сейчас ситуация поменялась. По крайней мере для «Валенсии».



«Летучие мыши» пока проваливают этот сезон, показывая худший результат в Ла Лиге за много лет. Сейчас они в таблице располагаются ниже середины, на 14-м месте. От соперников ниже отрыв у «Валенсии» минимальный. Однако это не влияет на результаты клуба. Он всё равно часто теряет очки.



В последних пяти матчах «Валенсия» победила всего один раз. Обыграла она своего нынешнего соперника по чемпионату, «Вальядолид» (1:0). В остальных встречах команда Гарсии или проигрывает, или играет вничью. Причём теряет очки она и с клубами, которые располагаются намного ниже неё.



У «Севильи» ситуация на данный момент, конечно, не такая плохая. У неё как раз дела идут отлично. В таблице чемпионата севильцы идут на четвёртом месте, немного отставая от «Барселоны» и «Реала» с третьего и второго места.



Правда, результаты команды Лопетеги в последнее время тоже не безупречны. Помимо частых побед она также проиграла недавно «Атлетико» (0:2) и сыграла вничью с «Бетисом» (1:1). Впрочем, в остальных матчах «Севилья» выступала уверенно, и вопросов к ней особо нет.



Думаю, на сегодняшний день у «Валенсии» особо шансов нет в этой встрече. Ей, конечно, необходимо бы было побеждать, чтобы добиться в этом сезоне хоть каких-то успехов и выйти в четвертьфинал Кубка. Однако в нынешней форме сделать это «летучим мышам» будет очень трудно», — сказал Калиниченко.

«Севилья» — «Валенсия». Прогноз: Ракитич и Хесус Навас выбьют Черышева из Кубка Испании В шести предыдущих очных встречах забивалось не более двух мячей.