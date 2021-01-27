«Челси» — «Вулверхэмптон»: прогноз Александра Мостового на матч АПЛ

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Вулверхэмптон».



Ставка: победа «Челси» + обе забьют за 2.08.



«Четвёртая команда минувшего сезона не оправдала надежд болельщиков и руководства коллектива, что привело к отставке Фрэнка Лэмпарда. Поводом к этому послужило девятое место «Челси» в новом сезоне английской Премьер-лиги.



После 19 туров в активе синих восемь побед и пять мирных исходов, которые принесли 29 очков, что на три меньше, чем у шестого «Эвертона». После выездной победы над «Фулхэмом» (1:0) «пенсионеры» на выезде проиграли «Лестеру» (0:2).



Намного лучше лондонская команда сыграла в Лиге чемпионов, где выиграла групповую стадию.



«Вулверхэмптон» за 19 туров добыл шесть викторий и четыре ничьи, которые принесли 22 очка и 14-е место. В 2021 году «волки» стартовали с ничьей с «Брайтоном» (3:3), следом за чем потерпели два фиаско подряд.



В составе хозяев не сможет выйти на поле Канте. У гостей в лазарете Джонни, Маркал, Поденсе и Хименес.



«Челси» в последней игре обыграл «Лутон Таун» (3:1) и не имеет права на ошибки в чемпионате. Футболисты в Англии играют больше всех в мире, и сегодня на арену выходит физическая подготовка игроков.



Сегодня я отдам предпочтение «Челси», у которого серьёзный потенциал и мощный состав, способный переиграть любого противника», — сказал Мостовой.

«Челси» — «Вулверхэмптон». Прогноз: Фрэнк Лэмпард ушёл, но лучше не станет В четырёх из пяти последних очных поединков голы забивались в обе стороны.