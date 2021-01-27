«Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз Ильи Казакова на матч 20-го тура АПЛ

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 20-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед».
Ставка: победа «Манчестера» в каждом из таймов и в матче и минимум 3 гола в игре за 2.40.
«Из всего изобилия ставок и вариантов на этот матч я выберу следующий – победа «Манчестера» в каждом из таймов и в матче и тотал больше 2.5. Здесь коэффициент 2.40. Из всей россыпи вариантов мне больше всего нравится этот.
«Шеффилд» играет в последнее время из рук вон плохо, а «Манчестер» лидирует. В первом круге на поле «Шеффилда» игра получилась упорной и «Манчестер» выиграл всего в один мяч — 3:2. Но с тех пор много воды утекло и соперники в совершенно разном состоянии. «Олд Траффорд» — заколдованное поле в последнее врем для «Шеффилда», команда там даже не забивает, в то время как «Манчестер» ставить под сомнение своё лидерство в таком матче точно не должен», — сказал Казаков.
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