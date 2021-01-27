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«Динамо» Москва — ЦСКА: ставка Максима Лебедева на матч КХЛ

«Динамо» Москва — ЦСКА: ставка Максима Лебедева на матч КХЛ
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Динамо» Москва — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА за 2.20.

«Владимира Крикунова знают все. И все знают его старые, советские способы подготовки к решающим матчам сезона. Вопрос иногда упирается в сроки, но тут чем раньше начнёшь, тем дальше по плей-офф сможешь пройти. Как многократно говорил дедушка Тихонов (царствие ему небесное!), сколько времени работаешь под нагрузкой, столько потом на пике формы и будешь. Плей-офф у нас идёт два месяца – вот за два месяца до его начала команду и пора грузить. Поэтому никто особо не удивлялся домашним поражениям динамовцев от «Сибири» и «Барыса». Ну и последующей победе над Ригой тоже никто особо не радовался – кто у нас нынче над Ригой не глумился?

Судя по последним сбоям ЦСКА, нечто подобное происходит сейчас и в «армейской» команде. Быть может, Никитин не будет грузить своих парней до умопомрачения, как Крикунов, но дополнительные нагрузки, чтобы потом пройти на пике весь плей-офф, и для чемпионата мира чтобы тоже что-то осталось, наверняка есть.

То есть мы можем условно считать ЦСКА и «Динамо» находящимися приблизительно в одинаковых физических условиях, но при этом «армейцы» сразу же оказываются на голову выше бело-голубых, потому что в текущих реалиях они как раз на эту голову выше при прочих равных. Добавим сюда сохранившуюся «армейскую» боль от поражения динамовцам в ноябре прошлого года (если игроки её забыли – тренеры напомнят), добавим сюда статистику личных встреч за последние годы, которые дают нам пятикратное – то есть вопиющее, — преимущество ЦСКА по числу побед в междусобойчиках регулярных чемпионатов – 1-2.

Вывод из всего вышесказанного прост, как угол дома. ЦСКА победит, сделает это в основное время, но, скорее всего, с минимальным преимуществом в счёте», — сказал Лебедев.

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Теперь арены в Москве можно заполнять на 50%, с атмосферой проблем не возникнет.
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