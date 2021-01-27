«Севилья» — «Валенсия»: прогноз Константина Генича на матч 1/8 финала Кубка Испании

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Севилья» — «Валенсия» в 1/8 финала Кубка Испании сезона-2020/2021.



Ставка: победа «Севильи» за 1.65.



«Одна из самых любопытных пар на данной стадии. «Севилья» сейчас на хорошем ходу. В великолепной форме находится Эн-Несири.



А «Валенсия» в последних матчах играет не здорово. Была долгожданная вымученная победа над «Вальядолидом» в кубковой встрече. А вот в чемпионате проиграли сейчас «Атлетико» — 1:3, хотя смотрелись неплохо. До этого не обыграли «Осасуну» — 1:1. Хотя статистика твердила о том, что «Валенсия» хорошо дома выступает против этого соперника. Но нынешняя «Валенсия» немножко не та.



Это последний турнир, в котором «Валенсия» может побороться за что-то серьёзное. Но ресурсов на данный момент у команды Хави Грасии немного, чтобы противостоять такой «Севилье».



Эти команды не так давно играли в чемпионате. «Севилья» на «Месталье» владела большим преимуществом, но забила только в концовке благодаря дальнему удару Сусо. До этого было много моментов, но подводила реализация.



Сейчас у «Севильи» есть травмированные, есть футболисты, находящиеся под вопросом. Возможна и ротация. Тот же Эн-Несири может не выйти в старте, хотя у него сейчас прет и идет. Но есть и другие футболисты, которые могут взять на себя роль лидера. Тем более «Севилья» играет дома.



Предположу, что «Севилья» здесь выиграет в основное время. Дальше уже четвертьфинал, всего два шага до финала останется. «Севилья» вряд ли будет рисковать, но она на данный момент просто посильнее», — сказал Генич.

«Севилья» — «Валенсия». Прогноз: Ракитич и Хесус Навас выбьют Черышева из Кубка Испании В шести предыдущих очных встречах забивалось не более двух мячей.