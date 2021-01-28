«Спартак» — «Металлург»: прогноз Александра Кожевникова на встречу КХЛ в Москве

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — «Металлург».



Ставка: победа «Спартака» в основное время за 2.85.



«Я думаю, победят москвичи. Сейчас им это просто намного нужнее, заветные очки необходимы, как никогда. Команде некуда деваться, а шансы попасть в восьмёрку и закрепиться там ещё остаются.



«Металлург» ведёт свою политику и игру. Ребята чётко и грамотно работают по заданию тренера. А «Спартаку» после обрушившейся критики есть на что обратить внимание и перестроиться.



Думаю, они смогут зацепить эту игру и набрать зачётные баллы. Наверное, первого звена там не будет, а вот второе или третье — пожалуйста. Посмотрим, как они сыграют. Подопечные Олега Знарка просто обязаны вылезти из ямы. Скорее всего, непопадание в матчи навылет повлечёт за собой соответствующее разбирательство и возможные кадровые перестановки в клубе», — сказал Кожевников.

«Спартак» — «Металлург». Прогноз: Знарок и Илья Воробьёв сыграют на нервах болельщиков Красно-белые обыграли «Торпедо», но остались за пределами зоны плей-офф. Очки нужны позарез.