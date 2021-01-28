«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: прогноз Егора Титова на матч 20-го тура чемпионата Англии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» в 20-м туре английской Премьер-лиги сезона-2020/2021.
Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 1.93.
«Яркой игры ожидаю, несмотря на то что «Ливерпуль» сейчас совершенно точно не в форме. Но игра с «Манчестер Юнайтед» показала, что уж по крайней мере забивать команда Клоппа не разучилась. Постепенно и всё остальное вернётся.
«Тоттенхэм» играет обычно в прагматичный футбол. Но Моуринью должен понимать, что пассивно против этого «Ливерпуля» играть опасно. В конце концов, Салах, Фирмино и Мане могут что-то придумать. Надо предлагать свою игру, и она у «Тоттенхэма» есть. Есть и сильные исполнители в группе атаки. А забивать этому «Ливерпулю» можно. Оборона ещё долго будет не в лучшем виде.
В общем, жду здесь забитых мячей. Поставил бы на «обе забьют и тотал больше 2.5 мяча». Результат может быть любым, ни один из трёх исходов меня не удивит. «Ливерпуль» с ворохом проблем, «Тоттенхэм» тоже стабильностью не отличается. Должно на первый план выйти индивидуальное мастерство. А оно присутствует и у футболистов «Тоттенхэма», и у игроков «Ливерпуля», — сказал Титов.
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