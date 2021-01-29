«Локомотив» — «Авангард»: ставка Владимира Вуйтека на матч КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — «Авангард».
Ставка: победа «Локомотива» за 2.46.
«Локомотив» показывает хорошие результаты и ведёт борьбу за первое-второе место на Западе. У «железнодорожников» сейчас внушительная победная серия на родном льду, и, думаю, в этой игре она не прервётся. «Локомотив» выиграл 10 последних домашних матчей, в том числе у СКА и ЦСКА.
«Авангард» в прошлом матче выиграл в гостях у рижского «Динамо» и обеспечил себе попадание в плей-офф. Эта победа стала третьей подряд в этой выездной серии, но в Ярославле команде Боба Хартли выиграть не удастся.
Сложно определить явного фаворита в этом матче, обе команды — одни из лучших в КХЛ, но так как матч пройдёт в Ярославле, то шансы «Локомотива» на победу чуть выше, чем у его соперника.
В этом сезоне команды встречались между собой дважды, и оба раза победителем становился «Локомотив» (2:1 и 1:0). Сейчас также не будет большого преимущества, но всё-таки хозяева выиграют в основное время», — сказал Вуйтек.
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