«Локомотив» — «Авангард»: ставка Владимира Вуйтека на матч КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — «Авангард».



Ставка: победа «Локомотива» за 2.46.



«Локомотив» показывает хорошие результаты и ведёт борьбу за первое-второе место на Западе. У «железнодорожников» сейчас внушительная победная серия на родном льду, и, думаю, в этой игре она не прервётся. «Локомотив» выиграл 10 последних домашних матчей, в том числе у СКА и ЦСКА.



«Авангард» в прошлом матче выиграл в гостях у рижского «Динамо» и обеспечил себе попадание в плей-офф. Эта победа стала третьей подряд в этой выездной серии, но в Ярославле команде Боба Хартли выиграть не удастся.



Сложно определить явного фаворита в этом матче, обе команды — одни из лучших в КХЛ, но так как матч пройдёт в Ярославле, то шансы «Локомотива» на победу чуть выше, чем у его соперника.



В этом сезоне команды встречались между собой дважды, и оба раза победителем становился «Локомотив» (2:1 и 1:0). Сейчас также не будет большого преимущества, но всё-таки хозяева выиграют в основное время», — сказал Вуйтек.

«Локомотив» — «Авангард». Прогноз: Ковальчук и Ландер обойдутся в Ярославле без подвигов Лишь в одной из десяти предыдущих очных встреч было забито больше пяти голов.