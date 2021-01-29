«Торино» — «Фиорентина»: прогноз Александра Неценко на игру Серии А

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на матч 20-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Торино» — «Фиорентина».
Ставка: обе забьют за 1.95.
«Эта встреча не станет дебютной для Кокорина, поскольку он не был включён в заявку «фиалок», опубликованную перед игрой в клубном «твиттере». Но это второстепенный фактор. Главное, что в строю у флорентийцев Влахович, забивший 6 мячей в 8 последних турах, и Рибери. Пранделли всё ещё ищет верные сочетания игроков и меняет схемы, но с «Кротоне» в последнем туре, выдвинув Рибери ближе к атаке, тренер «Фиорентины» получил нужный результат.
К тому же Рибери отдал голевую на Влаховича. У «Торино» тоже новый тренер – Давиде Никола, но он, в отличие от Пранделли, пока провёл только один матч во главе туринцев. В нём, к слову, «быкам» повезло. Они ушли от поражения с «Беневенто» в компенсированное время, когда дубль оформил Дзадза (2:2). В общем, работы у него ещё непочатый край, а мотивация зашкаливает, ведь «Торино» на грани зоны вылета. Ему очки нужны сильнее, ведь у флорентийцев есть небольшой запас прочности.
Посмотрим на личные встречи команд. За последние 9 игр «Фиорентина» проиграла «Торино» всего 1 матч, выиграв 5 из них. У букмекеров очень высокие котировки на победу той или иной команд, что склоняет их к ничьей. Но она не должна получиться скучной и сухой. Команды всё же нуждаются в позитивных эмоциях и очках, поэтому выберу результативную игру с обеих сторон», — сказал Неценко.
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