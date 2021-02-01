«Спортинг» — «Бенфика»: прогноз Ровшана Аскерова на матч чемпионата Португалии

Игрок телевизионного интеллектуального клуба Ровшан Аскеров дал прогноз на матч португальской Примейры «Спортинг» — «Бенфика».



Ставка: победа «Спортинга» за 2.62.



«В трёх последних встречах с «Бенфикой» нынешний лидер чемпионата Португалии, «Спортинг», не то что не смог ни одного очка взять, но и забил всего 1 гол, пропустив 9. Последняя победа над «Бенфикой» датируется апрелем 2019-го и была зафиксирована в Кубке Португалии. А до того — в 2015 году. В общем, статус «клиента» у «Спортинга» уже есть. Правда, всё это показатели прошлых сезонов. Но в данный момент именно «Спортинг» — лидер чемпионата. Он опережает «Бенфику» на 6 очков.



В ходе нынешнего чемпионата «Спортинг» ещё не проигрывал. Более того, при тренере Рубене Амориме у «Спортинга» прекрасный показатель в обороне — всего 9 пропущенных голов. А забитых мячей на 3 больше, чем у «Бенфики». Похоже, «Спортинг» на сей раз выглядит фаворитом встречи. Тем более что «Бенфика» позволила себе потерять очки в матче со средним «Насьоналем», — сказал Аскеров.

«Спортинг» — «Бенфика». Прогноз: Вайгль и Пицци тормознут лидера чемпионата Португалии «Спортинг» лидирует в чемпионате Португалии, но слабо играет с «Бенфикой» в последние годы.